Bad Bunny sorprende a Lima con “Si estuviésemos juntos”, el tema exclusivo para sus fans peruanos

Lo que parecía un concierto más de la gira ‘Debí tirar más fotos world tour’, se transformó en una experiencia irrepetible para los más de 50 000 fanáticos de Bad Bunny que abarrotaron el Estadio Nacional de Lima este viernes 16 de enero.

Aunque el repertorio ya incluía hits como ‘Callaita’, ‘DTMF’, ‘Safaera’ y ‘Nuevayol’, el cantante guardaba una sorpresa, en un segmento de “exclusividad total” diseñado específicamente para el público limeño.

De ese modo, las pantallas se apagaron por completo. En medio del silencio expectante, un mensaje impactó a los asistentes. “Esta canción no se va a repetir en otra ciudad o función”, decía.

Fue entonces cuando los acordes de ‘Si estuviésemos juntos’, de su álbum "X 100pre" del 2018, desataron la nostalgia de sus fans, logrando que el estadio entero coreara una letra que el artista no interpretará en ningún otro escenario del tour.

Ante la canción, sus seguidores reaccionaron en redes sociales con mensajes como: “¡Nooooo!”, “Sabe que los peruanos extrañamos a nuestros ex, gg”, “Dios, con esa canción me di por servida” y “Escuchando ‘Masterpiece’, me siento down si no tengo de tu piel, downnn”.

El gesto de proximidad con el Perú no terminó ahí. Y es que, el puertorriqueño apareció en su ya famosa escenografía de la “casita” vistiendo una casaca con los colores nacionales.

Las canciones exclusivas de Bad Bunny en su gira ‘DTMF’

Esta estrategia de “canciones únicas” se ha convertido en el gran atractivo de la gira 2026, pues el artista viene personalizando cada parada, dejando una huella distinta en cada país que visita.

A continuación, el detalle de los temas que han marcado esta ruta de exclusividad durante el mes de enero:

Lima: “Si estuviésemos juntos”

Santiago: "Solo de mí" y "Soy Peor"

Ciudad de México: "Chambea", "Perro Negro" y "Amorfoda"

San José: "Yo visto así" y "Te deseo lo mejor"

Santo Domingo: "Where She Goes" y "Después de la Playa"