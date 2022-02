Conforme a los criterios de Saber más

Detrás de la llegada de Bad Bunny al Perú hubo cerca de seis meses de extenuantes negociaciones y millonaria inversión económica. César Ramos, dueño de Masterlive, la productora encargada de traer al artista puertorriqueño a nuestro país, reinició hace algunos días tratos con los representantes del músico para conseguir una segunda fecha. “Fue una lucha dura”, asegura. Y de esta también salió airoso.

Cabe destacar que antes de iniciar la entrevista nos aclararon que el empresario no hablaría de aforos ni de costos por un tema de contrato.

-¿Qué te llevó a tomar este riesgo, a buscar una segunda fecha?

Fue un tema mas estadístico, revisamos cuánta gente tuvo intención de acudir al concierto. Ingresaron casi medio millón de personas queriendo comprar un ticket. De hecho, confirmamos que podemos llenar más de una fecha. No me queda duda de que el lunes a las 9:00 de la mañana las entradas se van a agotar.

-¿Es verdad que tuviste que enfrentarte a otros países?

Bad Bunny ha hecho sold out en varios países de Centro América y Latinoamérica, también en Estados Unidos. No es un tema solo de Perú. Todos buscaban una nueva fecha, así que él tenía que decidir. Nosotros peleamos la segunda fecha con Quito, Ecuador, que también hizo sold out rápido. Fue una lucha dura.

-¿El mismo cantante se encargó de aprobar la segunda fecha?

Se habla con los representantes, pero normalmente estos hablan con el artista. Y sí, él es quien finalmente aprueba.

-¿Por qué se inclinó por Perú? ¿Qué determinó su decisión?

Puede haber sido por la gran demanda que hubo o el cariño del público que se sintió con fuerza en las redes sociales.

-¿Cuántas personas de su equipo llegarán al Perú?

Vienen más de 50 personas y es algo que puede ir creciendo. Tiene un equipo bastante grande.

-En caso de que las autoridades sanitarias decidan reducir los aforos o el cantante no pueda venir por un tema de Covid, ¿tienen algún plan de contingencia?

A nivel mundial de hecho las cosas están mejorando. Más allá de las diferentes variantes que pueden haber de aquí a nueve meses, que es el show, se sabe que el comportamiento mundial en cuanto a la reactivación, ya no nos lleva al encierro. No se puede agravar más. Al contrario, están mejorando los aforos, hace poco vimos al Estadio Nacional con un aforo de 70%.

¿Qué te llevó a apostar por Bad Bunny?

Honestamente, sabíamos que era un artista del momento, esperaba el sold out, pero no esperaba la acogida que tuvo. Me sorprendió.

¿Buscarás una tercera fecha?

Eso es imposible porque el artista tiene que irse a Ecuador y ya no nos dan los días para una nueva fecha.

-¿Por qué crees que ha crecido tan rápido Bad Bunny?

Porque más allá de su música, ha consolidado un personaje. Cómo se viste, qué dice, qué piensa, todo se imita. Es un fenómeno, es un ícono para los jóvenes a nivel mundial.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas estarán disponibles a partir de las 9 a.m. del 7 de febrero en la plataforma virtual de Teleticket. Los precios de las entradas serán los mismos que en la vez anterior.

Zona La Playa: s/.680

Zona Platinum: s/.467,

Vip: s/.350

Zona Occidente y Oriente: s/.440

Zona Tribuna Sur: s/.175

Adicionalmente, los organizadores advirtieron que todos los boletos serán estrictamente digitales, personales y únicos , diseñados con Código QR Intransferible que permitirá el acceso al aforo del Estadio Nacional, en un intento de evitar la reventa de entradas.

