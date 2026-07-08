Fotografía del 10 de febrero de 2026 de Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California (EE.UU.). EFE/EPA/ John G. Mabanglo
Fotografía del 10 de febrero de 2026 de Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California (EE.UU.). EFE/EPA/ John G. Mabanglo
Por Redacción EC

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny se convirtió en el más nominado en la historia de los Premios Emmy al obtener nueve candidaturas para la edición 2026. El anuncio fue realizado este miércoles por la Academia de la Televisión durante la presentación oficial de los nominados a la 78.ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.