El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny se convirtió en el más nominado en la historia de los Premios Emmy al obtener nueve candidaturas para la edición 2026. El anuncio fue realizado este miércoles por la Academia de la Televisión durante la presentación oficial de los nominados a la 78.ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny competirá en nueve categorías, entre ellas Mejor Especial de Variedades (En Vivo), donde el artista puertorriqueño aparece acreditado tanto como intérprete principal, bajo el nombre de Bad Bunny, como productor ejecutivo con su nombre de nacimiento, Benito Antonio Martínez Ocasio.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (EE.UU.). EFE/ Chris Torres

La producción también recibió nominaciones en diversas categorías técnicas, entre ellas mejor dirección, dirección musical, diseño de producción, coreografía, peinado, diseño de iluminación, mezcla de sonido y dirección técnica con trabajo de cámaras.

A estas candidaturas se suma una nominación adicional vinculada a Bad Bunny gracias al episodio de Saturday Night Live que condujo en octubre de 2025, el cual competirá en la categoría de Mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad.

Con sus nueve nominaciones, el espectáculo del Super Bowl LX superó el récord que mantenía desde 2017 la presentación de Lady Gaga, hasta ahora el show de medio tiempo con más candidaturas en la historia de los Premios Emmy.

Bad Bunny y Lady Gaga, durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos. EFE/Acoustyle

La cantante también figura entre los nominados de la edición 2026 por la canción The Dead Dance, incluida en la serie Wednesday. Además, participó como invitada especial en el espectáculo de Bad Bunny, donde interpretó junto al artista una versión en salsa de Die With a Smile y compartió escenario durante la interpretación de Baile inolvidable.

El show se presentó el 7 de febrero durante el Super Bowl LX y estuvo inspirado en la cultura puertorriqueña. La puesta en escena incluyó una recreación de una plantación de caña de azúcar, una orquesta en vivo, decenas de bailarines y un repertorio con temas como Tití me preguntó, Safaera, Voy a llevarte pa’ PR, El apagón, Café con ron y Debí tirar más fotos.

La presentación también contó con la participación de Ricky Martin y concluyó con un recorrido por las banderas de todos los países del continente americano, mientras Bad Bunny mencionaba el nombre de cada uno de ellos, incluido Perú.

Las nueve nominaciones obtenidas consolidan al espectáculo del Super Bowl LX como el show de medio tiempo con mayor reconocimiento en la historia de los Premios Emmy.

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