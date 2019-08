MTV Video Music Awards : Bad Bunny y J Balvin pusieron el toque latino a la gala

El género urbano ya se apoderó de Estados Unidos. Esto quedó demostrado en la última gala de los MTV Video Music Awards. El trapero Bad Bunny y el cantante de reggaetón J Balvin se presentaron en los MTV VMA, ceremonia que se realizó en el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey.

Bad Bunny y J Balvin cantaron el tema "Qué pretendes", famoso single que pertenece al disco en dúo que tienen "Oasis".

Además, de la presentación de J Balvin y Bad Bunny, la noche tuvo a otros artistas latinos. La cubana Camila Cabello interpretó su exitosa canción "Señorita" junto a su colega y pareja Shawn Mendes. El cantante Ozuna interpretó "Tú x mí, yo x ti" junto a la española Rosalía.

El cantante urbano Bad Bunny lleva meses coleccionando éxitos a nivel latino y en el mercado estadounidense. El trapero puertorriqueño hace poco estrenó junto al reggaetonero colombiano J Balvin el video musical de "Cuidao por ahí" que forma parte de su disco en conjunto, "Oasis". Y a unos días de haber sido estrenada ya es una de las canciones más escuchadas en YouTube.

El primer impacto del 'conejo malo' en el mercado norteamericano fue con "I Like It", canción que grabó junto a Cardi B y J Balvin, y que llegó al puesto N° 1 del Billboard Hot 100. Tras eso, su disco "X 100pre" recibió elogios de la crítica de importantes medios como Rolling Stone, The Guardian y The New York Times. Todos le pusieron ocho de puntaje.