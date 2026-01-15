Escuchar
(2 min)
El artista puertorriqueño se presentará este viernes 16 y sábado 17 en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Instagram (@jose_madero) / Archivo GEC / Composición EC

El artista puertorriqueño se presentará este viernes 16 y sábado 17 en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Instagram (@jose_madero) / Archivo GEC / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El artista puertorriqueño se presentará este viernes 16 y sábado 17 en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Instagram (@jose_madero) / Archivo GEC / Composición EC
El artista puertorriqueño se presentará este viernes 16 y sábado 17 en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Instagram (@jose_madero) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante y compositor José ‘Pepe’ Madero, exlíder de la agrupación Pxndx, generó controversia al criticar los espectáculos modernos, enfocándose en las presentaciones que Bad Bunny realizó en Monterrey, ciudad de México.

José Madero, exvocalista de Pxndx, critica los conciertos de Bad Bunny: “No tiene músicos”
Música

José Madero, exvocalista de Pxndx, critica los conciertos de Bad Bunny: “No tiene músicos”

Bad Bunny en Lima: Fans del reggaetonero esperan a verlo fuera de su hotel [FOTOS]
Música

Bad Bunny en Lima: Fans del reggaetonero esperan a verlo fuera de su hotel [FOTOS]

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

Gabriela de los Ríos rinde tributo a Raffaella Carrà y lanza su una nueva versión de “Cariño mío”
Música

Gabriela de los Ríos rinde tributo a Raffaella Carrà y lanza su una nueva versión de “Cariño mío”