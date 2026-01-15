José Madero, exvocalista de Pxndx, critica los conciertos de Bad Bunny: “No tiene músicos”

El cantante y compositor José ‘Pepe’ Madero, exlíder de la agrupación Pxndx, generó controversia al criticar los espectáculos modernos, enfocándose en las presentaciones que Bad Bunny realizó en Monterrey, ciudad de México.

Según el músico, lo ofrecido por el puertorriqueño se aleja del concepto tradicional de concierto para convertirse exclusivamente en un despliegue escénico de producción visual.

Madero explicó en una entrevista que su asistencia al evento de Benito Martínez Ocasio (nombre del reggaetonero) obedeció a un ejercicio de “investigación social” para comprender el impacto del artista en nuevas audiencias.

Y si bien, reconoció haber disfrutado la experiencia, fue tajante al evaluar la propuesta técnica sobre el escenario. “Eso no es un concierto, es un show. Concierto no es porque no veo a nadie tocando nada” , inició diciendo.

“No lo digo despectivamente, pero algo pasó en las generaciones nuevas que ya no les importa que ya no esté tocando nadie”, afirmó luego el cantante de 45 años.

👊🏻💥 PEPE MADERO vs BAD BUNNY‼️😱



"Eso no es un concierto, es un show... No veo a músicos tocando"



"Algo sucedió para que las nuevas generaciones no les importe que YA NO HAY MÚSICA que está siendo tocada en vivo en un concierto"#BadBunny #PepeMadero #Monterrey pic.twitter.com/C6tZwXCmMI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 14, 2026

De ese modo, el músico comparó la puesta en escena del reguetonero con las bandas de rock que marcaron la industria en décadas pasadas, como Nirvana, Pearl Jam y Smashing Pumpkins, donde la presencia de instrumentos era el eje central.

Para Madero, el fenómeno actual de estadios llenos con un solo artista y pistas de apoyo refleja una transformación cultural.

“Algo sucedió para que las nuevas generaciones ya no les importe que no hay música que está siendo tocada en vivo en un concierto. Antes, así era cuando venía Stone Temple Pilots o cuando vino Pearl Jam... se llenaban de esta gente. ¿Qué pasó?” , dijo.

Cabe mencionar que, Bad Bunny se presentará este 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’.

Fanáticos de Bad Bunny defendieron al artista

Al respecto, seguidores de Bad Bunny y usuarios de redes sociales criticaron la postura del mexicano, reviviendo las antiguas acusaciones de plagio que enfrentó Pxndx durante su trayectoria.

Pues recordaron las similitudes entre temas icónicos de la banda como “Miércoles” y “Miedo a las alturas”, con canciones de grupos anglosajones como Green Day y My Chemical Romance.

En defensa del puertorriqueño, algunos usuarios argumentaron que, a diferencia de las polémicas que rodearon a Madero, Bad Bunny no ha sido señalado por apropiación de letras o melodías ajenas.