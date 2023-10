¡Faltan pocas horas! El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el mismo que se estrenará el 12 de octubre en sus plataformas musicales.

El nuevo disco del artista cuenta con veintidós canciones, de las cuales dos ya fueron publicadas semanas antes, la cuales son: Where she goes y Un preview. Cabe mencionar que el álbum será publicado dentro de pocas horas.

Luego de haber ganado siete premios en los Billboard Latino 2023, el artista agradeció el apoyo de sus fanáticos, quienes lo apoyaron en su carrera musical. “A la gente que sigue fiel conmigo, a los que nunca se fueron... a ustedes los amo con el corazón. Gracias!”, escribió.

En ese sentido, como parte del crecimiento musical de Bad Bunny, este publicará un nuevo disco. Aunque se especula que las canciones sean de un estilo trap, más parecido al tipo de música que el Conejo Malo realizaba en sus inicios, la lista con el título de las canciones ya fue revelado.

¿Cómo se llaman las canciones de “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”?

Por otro lado, hace unos días, se especulaba sobre el título de las canciones que el nuevo álbum de Bad Bunny tendría. Finalmente, tras una campaña de misterio, el artista centroamericano reveló el título de los temas musicales que integran su nueva propuesta, los cuales son:

Nadie sabe Mónaco Fina Habiki Mr. October Cybertruck Vou 787 Seda Gracias por nada Teléfono nuevo Baby nueva Mercedes carota Los pits Vuelve Candy B Baticano No me quiero casar Where she goes Thunder y Lightning Perro negro Europa :( Acho PR Un preview