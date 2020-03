En el trap, en el reggaetón o en el perreo, Bad Bunny es el que manda. Con 26 años cumplidos, este joven que hace lo que le da la gana en la industria es el artista latino más importante (si no están de acuerdo, vengan de a uno). ¿Por qué queremos tanto al “Conejo Malo”?

Este bullicioso inicio de año de Bad Bunny no es una irrupción inesperada ni nada por el estilo. Años atrás, desde su casa en Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio soñaba con este momento. Con cantar con J Balvin, Drake, Daddy Yankee y más. Seguramente también soñó con ser invitado al estelar programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Y sí, también lo logró.

EL INICIO

Hace no muchos años, Benito era un estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, ocupación que compartía con su trabajo en un supermercado. Pero la pasión por la música podía más, así que componía, producía y buscaba la forma de hacer que sus canciones suenen primero de manera local, y ya a finales del 2016, presentó un tema llamado “Soy peor”.

Sigue tu camino que sin ti me va mejor,

Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor.

Este tema vino de la mano del productor puertorriqueño DJ Luian, dueño del sello Hear this music que vio en Benito el potencial que otros probablemente habían ignorado. El chico que cantaba en bares y discotecas de Puerto Rico estaba listo para convertirse en el Conejo Malo. Luego vendrían colaboraciones con artistas un poco más afianzados en la industria; como es el caso del remix de “Mayores” con Becky G (2017).

EL FACTOR J BALVIN

En marzo del 2017, con dos iguanas sobre sus hombros y acompañando a J Balvin, Bad Bunny hacía su aparición en las grandes ligas. El video de “Si tu novio te deja sola” alcanzó más de 900 millones de vistas. Pero esto solo podía seguir creciendo. La amistad forjada con el colombiano ha traspasado todos los límites del reggaetón. Lo nunca visto: presentaciones en premios internacionales, en programas estelares de Estados Unidos, hasta llegar a la cima: el Superbowl de hace unas semanas, donde ambos acompañaron a Shakira y Jennifer López mientras ellas conquistaban el show de medio tiempo. Era el nacimiento de una nueva escuela.

Además, Oasis: un álbum de 8 canciones realizado junto a J Balvin (natural de Medellín) en el que exploran todos sus gustos musicales. Aquí destacan temas como “Un peso”, donde participa Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes, así como “La canción”; tema que dio origen a teorías de un “perreoverso” donde “Tusa” y otros temas están ligados.

La diferencia de edades (26 y 34) no fue impedimento para que las similitudes entre ambos salieran a la luz. Desde Medellín (J Balvin) y desde San Juan (Bad Bunny), ambos se han encargado de poner en la palestra un género que no pasa de moda.

“X 100pre” (2018)

En 2018 el crecimiento de Bad Bunny no tenía pausas. Había colaborado en el tema “I like it” junto a Cardi B y -oh, sorpresa- J Balvin y la canción se convirtió en una de las más escuchadas del año. Ese año Drake era el artista más escuchado en Spotify (más de 60 millones de oyentes mensuales). ¿Con quién se juntó Drake para cantar en español? Sí, con Bad Bunny.

Junto a DJ Luian, Bad Bunny alcanzó la fama mundial a costa de puros éxitos, pero era hora de avanzar incluso más. Benito sentía la necesidad de plasmar todo este crecimiento en un álbum. A finales del 2018, en una transmisión en vivo de Instagram (la red social más usada por los artistas), Bad Bunny anunciaba que iba a sacar un disco que llevaría el nombre “X 100pre”.

El puertorriqueño también se quejaba que la industria (en específico Dj Luian) nunca le permitió sacar un álbum, y que la apuesta era siempre por hits. Si revisan algunos artistas del género encontrarán que varios han seguido ese camino, de sacar éxito tras éxito pero sin ningún disco que recopile todo el material (Daddy Yankee desde el 2013 no saca ningún álbum, pero sigue sonando).

De “X 100pre” se desprendieron temas como “Estamos bien”, “Caro”, “Solo de mí” y, por supuesto, “Mía” (junto a Drake). Canciones que ya marcaban una tendencia: el puertorriqueño se estaba acostumbrando a hacer lo que él quería hacer con su carrera.

Esta noche me amanezco,

Que me quisiste, te lo agradezco.

Pero no te pertenezco,

Hoy voy pa’l agua pa’ ver qué pesco.

Baby tú eres un atraso

Pon lo que tú quiera’ en Facebook

Que yo no te vo’a hacer caso...

AMIGO DE RESIDENTE

El exvocalista de Calle 13 René Pérez Joglar, Residente, siempre fue crítico de parte de la escena del reggaeton por lo “fácil” que era hoy en día hacer hits, letras del trap y otras cosas más. Pero dejó de lado la crítica cuando en 2019, en medio de las protestas en Puerto Rico que pedían la salida de Ricardo Roselló de la presidencia. Para estas masivas movilizaciones, el país necesitaba que todos estén unidos y eso ocurrió cuando Residente, Daddy Yankee, Bad Bunny y Ricky Martín se unieron a las protestas. La movilización que terminó con la salida de Roselló el 2 de agosto del 2019.

Meses después, la afinidad entre Residente y Bad Bunny se veía plasmada en “Bellacoso”, un tema de género urbano que evocaba a los inicios de Calle 13 pero con el toque de actualidad y perreo que le pone el conejo. Es decir, un temón.

Posteriormente, Residente lanzó “René”, en el que parece contarnos su vida en cinco minutos, canción que fue celebrada por varios artistas del género, incluido Bad Bunny, que promocionó el lanzamiento y recomendó escuchar la canción. Se dice que ambos vienen trabajando en nuevas colaboraciones, así que podría haber novedades pronto.

“YHLQMDLG”

Ya afianzado en Rimas Entertainment, Bad Bunny estaba listo para el siguiente álbum. Venía de cantar en todos lados: Tomorrowland en 2018, Coachella en 2019 y el Superbowl en 2020. No hay techo para el puertorriqueño así que, como dice el nombre de su disco, está en condiciones de hacer lo que se le da la gana (“YHLQMDLG” = “Yo hago lo que me da la gana”). Sin anuncios previos, más allá de mensajes escondidos en sus redes sociales, Bad Bunny presentó el álbum en el programa de Jimmy Fallon, donde apareció junto al panameño Sech para cantar “Ignorantes”.

Este álbum incluye 20 canciones (número en apariencia excesivo) y en varias de ellas hay colaboraciones notables. Tal vez la más comentada sea “Safaera”, un perreo de aquellos junto a Ñengo Flow y Jowell y Randy que dura 5 minutos y es una invitación a bailar como antes: hasta abajo, pegado o de lejitos, como sea. “Safaera” apunta a convertirse, seguramente, en un hit en las discotecas limeñas y latinas por un buen tiempo. Y está bien.

Bad Bunny: Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dios lo permite.

Ñengo Flow: Bellaqueo a lo gallactic,

Sí, pa’ que se te mojen los pantys

Métele bellaco a lo versátil.

Jowell y Randy: Mami qué tú quieres,

Aquí llegó tu tiburón

Yo quiero perrearte y fumarme un blunt.

De “YHLQMDLG” ha salido también “Si veo a tu mamá”, en cuyo video un joven a punto de suicidarse detiene sus planes para escuchar a Bad Bunny. No sabemos si sea el mejor remedio para la depresión, o si su incursión en el rock con “Hablamos mañana” junto a Duki y Pablo Chill-E (dos freestyleros con mucha proyección) sea flor de un día. Lo cierto es que hoy en día Bad Bunny se ha convertido en el artista latino más importante del momento (no el más escuchado aún: J Balvin y Daddy Yankee lo superan por muy poco en Spotify).

Su apoyo a causas sociales, como la lucha contra la violencia hacia las mujeres (“Yo perreo sola”), no parece un simple guiño comercial, sino un convencimiento de estar del lado correcto de la lucha para conseguir cambios.

HITO DEL REGGAETÓN

En “<3”, el puertorriqueño parece hacer compuesto lo que se entiende como una carta a sus fans:

Este disco está cabrón, lo hice pa’ vosotros,

Y en nueve meses vuelvo y saco otro

Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto

Aunque después esté en mi casa solo y aburrío

Y aunque mis mejores temas aún no han salido

Pero hablando claro, gente, ya ni duermo,

Y esto de la fama me tiene hasta enfermo.

Es decir, no creemos que se retire en 9 meses como dice la canción, pero sí habla de una realidad: no sabemos lo que pasa detrás del escenario, programa de TV, ‘story’ de Instagram o post de Facebook. Los artistas son un mundo, y en el mundo de Bad Bunny, él hace lo que se le da la gana; como renovar (junto a Krol G y J Balvin) el reggaetón y darle una vigencia que no puede sostenerse solo en lo que hagan Daddy Yankee, Wisin y Yandel u otros.

Lo que a finales de los 90 era un género mal visto (como el remix Playero y “Tra”) mutó hasta obtener alcance global, donde artistas reconocidos han tenido que subirse a la ola o arriesgarse al olvido. Y allí están Madonna cantando junto a Maluma, Katy Perry al lado de Daddy Yankee, los Jonas Brothers junto a Sebastián Yatra, Shakira junto a Nicky Jam, Chayanne con Wisin y Yandel; etc. El reggaetón -o género urbano- no va a desaparecer. Con Bad Bunny el perreo está en buenas manos.

