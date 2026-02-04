Luis Fonsi califica de “histórica” la victoria de Bad Bunny en los premios Grammy 2026

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi celebró este lunes el triunfo de su compatriota Bad Bunny en los Premios Grammy, donde el “Conejo Malo” fue galardonado a Mejor Álbum del Año, calificándolo como un avance sin precedentes para la identidad latina.

“Me levanté muy temprano para ver las noticias y lo celebro como si mi hermano hubiese ganado. Es grande lo que ha hecho porque es un triunfo para él, que se merece todo lo que está viviendo, pero también para la música latina, para mi país, para nuestro idioma” , dijo Fonsi en una entrevista con EFE.

La victoria de Bad Bunny con su producción ‘Debí tirar más fotos’ marca un antes y un después en la historia de la Academia, al ser el primer trabajo grabado exclusivamente en español en conquistar la categoría más prestigiosa de la noche.

El disco logró imponerse a favoritos de la industria anglosajona como ‘Mayhem’ de Lady Gaga y ‘Swag’ de Justin Bieber.

Por ello,, Fonsi subrayó la relevancia de que el premio no pertenezca a las categorías exclusivas para música latina. “Él se para ahí, a hablar en español, bueno en inglés también, pero creo que es un triunfo para todos. El galardón no ha sido en la categoría latina, sino en la principal, el que quizá sea el premio más importante de los grandes”.

Cabe mencionar que, al recibir uno de sus tres gramófonos, Bad Bunny lanzó una dura crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, sentenció el reggaetonero durante su discurso, en una edición que coincidió con un clima político tenso bajo la administración de Donald Trump.

Fonsi comparó este fenómeno con el auge de su éxito “Despacito” en 2017, señalando que aquel momento también ayudó a abrir puertas para las nominaciones en español mientras mantenía “su bandera en alto”.

*Con información de EFE