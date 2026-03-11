Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cantante celebra sus 32 años, luego de haber ganado el Grammy a Álbum del Año por su disco 'Debí tirar más fotos' | Foto: Instagram (@badbunnypr)
El cantante celebra sus 32 años, luego de haber ganado el Grammy a Álbum del Año por su disco 'Debí tirar más fotos' | Foto: Instagram (@badbunnypr)
Por Agencia EFE

El artista puertorriqueño Bad Bunny reapareció este martes en redes sociales con una publicación para celebrar su 32 cumpleaños y recibió miles de mensajes de felicitación de sus fanáticos, después de meses de ausencia tras borrar sus últimas publicaciones luego de su espectáculo en la Super Bowl.

TE PUEDE INTERESAR