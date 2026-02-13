Bad Bunny recibe homenaje en Puerto Rico por promover el español en el mundo

Escuchar
La institución subrayó en un comunicado que el reggaetonero es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional | (Foto: EFE/ Thais Llorca)
Por Agencia EFE

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

