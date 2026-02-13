Bad Bunny recibe homenaje en Puerto Rico por promover el español en el mundo

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido “significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo”.

La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Este fue el traje blanco que Bad Bunny usó en show de medio tiempo del Super Bowl 2026. (Foto: NFL)

Asimismo, la resolución destaca que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a “superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”.

“Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”, destacó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado “una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad”.

Además, alabó en la evolución de su propuesta artística un compromiso creciente con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

“Fue un honor absoluto”, escribió Lady Gaga. La cantante estadounidense interpretó una versión en salsa de “Die with a smile” y se animó a bailar con Bad Bunny.

Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española “resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva”.

Bad Bunny continúa este viernes, en Buenos Aires, con su gira ‘Debí tirar más fotos World Tour", después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Su más reciente producción musical, ‘Debí tirar más fotos’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el intermedio del Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.