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Resumen

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Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Por Agencia EFE

Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar 1.000 millones de dólares en giras por la venta en boletos y sin cantar en inglés, reportó la revista especializada Billboard.

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