El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, se llevó el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por su más reciente producción, 'Debí tirar más fotos‘, lanzada a principios de año.

Durante la 26.° edición de los Premios Latin Grammy, el artista recibió el codiciado gramófono dorado de manos del futbolista español Sergio Ramos, quien lo felicitó con una sonrisa y un guiño.

“Es un momento especial cada vez que estoy aquí, y me pongo nervioso como la primera vez. Eso significa que lo hago porque me importa. Estar aquí me importa mucho, y agradezco a Dios, a mi familia y a todos los que trabajaron en este disco, que somos muchos” , expresó el reggaetonero.

El futbolista español Sergio Ramos (d) saluda al cantante puertorriqueño Bad Bunny en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán

Horas antes, en la alfombra roja de los Latin Grammy, Bad Bunny ya había ganado en las categorías de Mejor Interpretación de Reggaetón por su tema 'Voy a llevarte pa’ PR’ y Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana con 'Debí tirar más fotos’, aunque no asistió a la ceremonia para recibir estos premios.

La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón | Video: EFE

MÁS INFORMACIÓN: Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy 2025 con 12 menciones

Cabe destacar que, en la edición de 2025, Bad Bunny fue el artista con más nominaciones, logrando 12 candidaturas, la mayoría por su álbum 'Debí tirar más fotos’.

Este trabajo, compuesto por 17 canciones, presenta un mensaje de reivindicación latinoamericana, enfocándose especialmente en los problemas que enfrenta su natal Puerto Rico, como la gentrificación.

Así, el artista se convirtió en el artista más nominado en los Latin Grammy 2025, seguido por el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones cada uno.