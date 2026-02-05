Escuchar
(2 min)
El artista puertorriqueño Bad Bunny durante su comparecencia ante los medios en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES

El artista puertorriqueño Bad Bunny durante su comparecencia ante los medios en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El artista puertorriqueño Bad Bunny durante su comparecencia ante los medios en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES
El artista puertorriqueño Bad Bunny durante su comparecencia ante los medios en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES
Por Redacción EC

Este jueves, el artista puertorriqueño Bad Bunny compartió sus expectativas sobre su próxima participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, asegurando que su presentación no solo será un evento musical, sino una reivindicación de sus raíces en los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Será una gran fiesta y llevaré mi cultura”: Bad Bunny sobre presentación en el Super Bowl
Música

“Será una gran fiesta y llevaré mi cultura”: Bad Bunny sobre presentación en el Super Bowl

Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial
Música

Zayn, exintegrante de One Direction, anunció concierto en Lima como parte de su gira mundial

Premios Luces 2026: esta es la lista completa de nominados
Música

Premios Luces 2026: esta es la lista completa de nominados

Bad Bunny logra importante récord en China en la previa de su show en el Super Bowl LX
Música

Bad Bunny logra importante récord en China en la previa de su show en el Super Bowl LX