“Será una gran fiesta y llevaré mi cultura”: Bad Bunny sobre presentación en el Super Bowl

Este jueves, el artista puertorriqueño Bad Bunny compartió sus expectativas sobre su próxima participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, asegurando que su presentación no solo será un evento musical, sino una reivindicación de sus raíces en los Estados Unidos.

Por primera vez en la historia del evento, un artista liderará el codiciado segmento de trece minutos con un repertorio compuesto exclusivamente por canciones en español, enfatizando que su objetivo principal es divertir y compartir su cultura.

Bad Bunny se presentó en Lima la pasada quincena de enero | Foto: Raúl Umeres vía ANDINA / RAUL UMERES

“Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura”, afirmó el intérprete ante los medios.

A pesar de la insistencia de la prensa, el músico evitó contar detalles sobre la estructura del espectáculo y las posibles colaboraciones en el escenario. Su ‘show’ durará 13 minutos con un mensaje que celebrará la identidad latina.

“No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”, añadió.

Hacia el cierre del encuentro, Bad Bunny, ganador del Grammy 2026 al ‘Álbum del Año’, se mostró visiblemente conmovido al reflexionar sobre su ascenso meteórico y el apoyo familiar, destacando la figura de su madre como pilar fundamental en su carrera. “Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo”, concluyó.