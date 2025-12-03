El puertorriqueño Bad Bunny volvió a colocarse en la cima del mundo musical al convertirse, una vez más, en el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según reveló este miércoles la plataforma con los datos oficiales del Spotify Wrapped 2025. Su regreso al primer lugar confirma su dominio en la industria del streaming, tras haber liderado entre 2020 y 2022.

El éxito arrollador de su más reciente álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que se posicionó como el disco más escuchado del planeta, ha sido determinante para que el intérprete recuperara la corona que durante los últimos dos años perteneció a Taylor Swift. En total, Bad Bunny acumuló 19.800 millones de reproducciones en los últimos doce meses.

Precisamente, Swift ocupó el segundo lugar del ranking global de artistas, respaldada por el lanzamiento de su álbum The Life Of A Showgirl. El podio lo cerró The Weeknd, seguido por Drake y Billie Eilish, quienes completan la lista de los más influyentes del año.

Bad Bunny reina otra vez y Die With A Smile es la canción del año. (Foto: EFE)

La canción del año: Lady Gaga y Bruno Mars arrasan con Die With A Smile

En el apartado de canciones, el tema que conquistó al mundo fue Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, que acumuló más de 1.700 millones de reproducciones. Le siguieron Birds of a Feather, de Billie Eilish; APT., de ROSÉ y Bruno Mars; Ordinary, de Alex Warren; y DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el éxito que da nombre al álbum de Bad Bunny.

El listado de álbumes también dejó sorpresas: en segundo lugar se ubicó la banda sonora de la película animada de Netflix KPop Demon Hunters, un fenómeno inesperado, mientras que en el tercer puesto apareció Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, publicado el año anterior.

Líderes por país

El Wrapped 2025 también detalló los artistas más escuchados por país. En Estados Unidos, Taylor Swift encabezó el ranking por tercer año consecutivo. En ese mismo mercado, la canción más reproducida fue Luther, la colaboración de Kendrick Lamar y SZA, mientras que el álbum más escuchado fue I’m the Problem, de Morgan Wallen.

En el Reino Unido, Swift también se consagró como la artista más escuchada del año. Sin embargo, la canción favorita de los británicos fue Ordinary, de Alex Warren, y el disco más reproducido fue Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter.

Los datos de Spotify Wrapped 2025 reafirman el alcance global de la música latina y consolidan a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes del mundo digital.