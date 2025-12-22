Bad Bunny y J Balvin sorprendieron al público la noche del domingo 21 de diciembre al reconciliarse públicamente durante un concierto realizado en Ciudad de México. El reencuentro ocurrió en el Estadio GNP, donde el cantante puertorriqueño ofrecía uno de los últimos shows de su gira Debí tirar más fotos, cuando el artista colombiano apareció de manera inesperada sobre el escenario.

La presencia de J Balvin provocó la ovación inmediata de más de 60 mil personas que asistieron al espectáculo. Vestido con una chaqueta con los colores de la bandera mexicana y la imagen de la Virgen de Guadalupe en la espalda, el colombiano tomó la palabra para dirigirse a Bad Bunny y al público. “Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga” , expresó.

Bad Bunny respondió agradeciendo el gesto y reafirmando el respeto entre ambos. “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo” , señaló el intérprete de Mónaco y Tití me preguntó.

Tras el intercambio de palabras, ambos artistas interpretaron en conjunto algunos de los temas más conocidos de su etapa de colaboración, entre ellos La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola e I Like It, esta última grabada junto a Cardi B. El momento fue uno de los más celebrados de la noche.

Bad Bunny explicó que el reencuentro no fue improvisado y que ya existía una conversación previa entre ambos. “La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!” , comentó ante el público.

Por su parte, J Balvin destacó el crecimiento artístico de su colega y el proceso personal que ambos atravesaron en los últimos años. “Siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grandes de la música. El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo” , afirmó el cantante colombiano, de 40 años.

Horas después del concierto, J Balvin utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes y videos del reencuentro, acompañados de un mensaje reflexivo. “Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma” , escribió. “Celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia” , añadió.

Este reencuentro marca la primera presentación conjunta de Bad Bunny y J Balvin desde su último concierto en el estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico, en 2021. Ambos artistas habían mantenido distancia tras el éxito del álbum Oasis (2019), que lideró por ocho semanas los rankings de Billboard en las categorías Top Latin Albums y Top Latin Rhythm Albums.

Aunque nunca se confirmó un conflicto público, el distanciamiento estuvo relacionado con diferencias creativas y enfoques musicales distintos. Mientras Bad Bunny orientó su carrera hacia proyectos más personales y vinculados a Puerto Rico, J Balvin continuó desarrollando colaboraciones dentro del pop urbano internacional. La aparición conjunta en México reabre la expectativa sobre futuras presentaciones o colaboraciones entre ambos referentes del género urbano.