Pese a que la música ha sido la mejor compañía en tiempos de confinamiento, el sector musical no pudo evitar ser golpeado ferozmente por la pandemia. Cancelación de conciertos y giras, y una oferta que se reinventa en escenarios alternativos, sin público, donde el streaming es el protagonista.

Ante la suspensión de los espectáculos, los conciertos virtuales se erigieron como estrategia clave para que los artistas continúen trabajando. En octubre Deyvis Orosco realizó su primer concierto online denominado “El regreso”, al igual que Nicole Pillman. Un mes después, Gian Marco Zignago se juntó con toda su banda para dar vida a “Gian Marco en concierto”. Y desde el helipuerto de la Clínica Delgado Auna, el colombiano Fonseca realizó un concierto virtual gratuito para los peruanos en el marco de la campaña “El cáncer Desapareció”.

El 2020 también ha sido un año de reencuentros. Después de más de una década, el festival Rok an Pop volvió en diciembre en versión online con Libido & Jefry Fischman juntos.

Y en escenarios internacionales, el cumpleaños 80 del baterista de los legendarios Beatles, Ringo Starr, sirvió de excusa para realizar un show virtual en el que también participó Paul McCartney, quien acaba de lanzar “McCartney III″, un disco que grabó en plena pandemia del covid-19.

Para Jorge Fernández, representante de la productora de eventos Prodartes, lo presencial es irreemplazable, y advierte que esta propuesta no ha llegado para quedarse como apuesta principal. “No se pretende reemplazar la experiencia presencial por la virtual, en un futuro esto solo servirá de complemento, de valor agregado”, refiere.

“También hay que considerar que no todos los artistas han estado ni preparados ni capacitados para reinventarse. Para quienes trabajan en locales nocturnos o empresas, y que no son populares, ni cuentan con presencia en los medios, el streaming no ha sido la mejor opción. Sin embargo hay artistas a los que les ha ido bien, como a Gian Marco, por ejemplo, que convocó a más de seis mil personas”, añade el empresario.

Pérdidas incalculables

Los estragos económicos dejados por la pandemia en el sector musical han sido cuantiosos. Fernández destaca que todo lo relacionado directamente con el entretenimiento ha sido afectado en porcentajes superiores al 90%. “Y de eso no tengo ninguna duda y creo que me quedo corto”, destaca. “Para que te des una idea, la pandemia empezó el 16 de marzo, una semana antes de la presentación de Pat Metheny, el guitarrista de jazz, y ya habíamos utilizado el 90% del presupuesto, el artista estaba totalmente pagado, ahora solo nos queda aguantar y reprogramar”, agrega.

De acuerdo con Rubén Ugarteche, director de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la cuarentena hizo que la recaudación de la institución que representa retrocediera a niveles de hace más de diez años. La cancelación del concierto de la banda Guns N’ Roses que se iba a llevar a cabo en el estadio de San Marcos significó una pérdida de 300.000 soles en regalías. “El escenario ya estaba armado, habíamos recibido un adelanto que tuvimos que regresar”, comenta. “Este año, calculamos, vamos a cerrar con 40% o 45% menos ingresos que el año pasado; en el 2019 recaudamos 76 millones de soles pero debido a la pandemia no hay música de autor sonando y siendo escuchada como antes”, explica.

Espectáculos cancelados

El azote del coronavirus ocasionó la cancelación masiva de conciertos y festivales de música alrededor del mundo. El Ultra Music Festival, uno de los festivales más importantes de música electrónica, previsto para realizarse en marzo en Bayfront Park (Miami, Florida) y acoger a los DJs más reconocidos de la escena, fue cancelado; al igual que el mega evento Tomorrowland. En tanto, artistas como Avril Lavigne y Madonna tuvieron que suspender sus giras.

Entre los conciertos y festivales en Latinoamérica que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, destacan el Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil; Jorge Drexler y Guns N’ Roses en Costa Rica; y Maroon 5 en Argentina y Colombia.

Realidad post pandemia

Ante tan desalentador panorama, Fernández ve el futuro con poco optimismo. “Live Nation, la productora de conceptos más grande del mundo, ya dijo que la realidad post pandemia no va a ser la misma, ya no se verán esos artistas que cobran millones de dólares por conciertos. Cabe recordar que también tenemos que ganarnos nuevamente la confianza del público, que ante la disminución de sus ingresos ha reformulado sus prioridades y -probablemente- sacrificará el porcentaje que destinaba a la cultura y entretenimiento”, destaca.

Escasos éxitos

A diferencia de años anteriores, en 2020 no ha habido grandes éxitos musicales en EL Perú. Gustavo Hernández, conocido como ‘Chiki’, de radio La Zona, señala que temas salseros como “Alguien”, de Amy Gutierréz, y “Te dejo libre”, de Cielo Torres, han tenido gran acogida, pero no al nivel de ser un boom. “Con la cumbia y lo urbano nacional pasó lo mismo. El tema de Leslie Shaw ‘Estoy soltera’ no pegó como ‘Faldita, el año pasado, y mira que tuvo difusión”, refiere.

Según el locutor radial, en el plano internacional ocurrió todo lo contrario. “Creo que la gente de afuera no ha sentido la pandemia, la producción musical se aceleró, Karol G y Camilo han seguido grabando e invirtiendo en videos millonarios. Los lanzamientos más importantes han sido ‘Vida de rico’ de Camilo, Hawái de Maluma, ‘La bichota’ de Karol G y “Blinding Lights” de The Weeknd, que pegó por el Tik Tok”, asegura.

Galardonados

Entre los artistas peruanos galardonados destacan: Susana Baca, quien consiguió un Grammy Latino al mejor álbum folclórico, por su producción “A capella”, Afro Peruvian Jazz Orchestra, que logró un Grammy por su álbum debut Tradiciones; y Leslie Shaw que se alzó como Mejor artista Sur en los Premios Heat.

Grandes ausencias

En noticias menos gratas, la legendaria cantante y compositora peruana, Alicia Maguiña nos dejó a los 81 años de edad, al igual que Eusebio ‘Chato’ Grados, figura estelar de la música andina; y el director de orquesta, trompetista y arreglista Óscar ‘Pitín’ Sánchez.

A escala global lamentamos la partida del virtuoso de la guitarra Eddie Van Halen, del autoproclamado ‘Arquitecto del rock ‘n’ roll’, Little Richard; Y del galardonado compositor Johnny Mandel.

