En el ámbito mundial, la música en el 2023 tuvo nombre y apellido: Taylor Swift. No hubo artista que, ni de cerca, igualara el fenómeno alcanzado por la cantante estadounidense de 34 años. Su gira mundial The Eras Tour, marcó la pauta global y, curiosamente, el Perú fue uno de los países que la artista se saltó con garrocha. Una señal elocuente de cómo Lima ha sido una plaza agridulce si de conciertos hablamos.

“Fue un año de grandes triunfos y fracasos. El mercado potencial que va a conciertos aumentó. Empezamos bien, con megaeventos. Pero, luego, fuimos testigos de la descoordinación que existió en el tema de permisos o, entre comillas, el capricho de alguna autoridad para no dar autorización a los eventos. Varios fueron suspendidos o cancelados”, detalla Jorge Fernández, productor y representante de la productora de eventos Prodartes.

Aunque fue el año de la música en vivo y de eventos multitudinarios, las cancelaciones y cambios de local de conciertos y festivales marcaron la pauta.

The Cure, por ejemplo, se presentó en el Estadio de San Marcos y no en el Estadio Nacional, como tenía previsto. Y la agrupación peruana, Agua Marina, canceló su concierto de aniversario luego que, según dijeron, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habría incumplido acuerdos del contrato. Otros eventos cancelados, fueron: Rock en el parque, Juntos en concierto, 5 Seconds of Summer, Olga Tañon, Lali Espósito y Lima Music Fest.

“Lo preocupante es que sigue en aumento esa brecha entre la falta de comprensión, comunicación y coordinación de autoridades -especialmente de gobiernos locales- con diferentes promotores y artistas”, destaca Fernández.

Lo positivo

¿Qué se puede resaltar del 2023 en la música en nuestro país? Los megashows apoteósicos de Romeo Santos y del Grupo 5 destacaron sobremanera. El ‘Rey de la bachata’ logró un hito histórico en la venta de entradas para sus cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional. Lo mismo pasó con el fenómeno de la cumbia peruana y sus tres multitudinarias presentaciones por sus 50 años de trayectoria en el Estadio de San Marcos.

“Creo que hay muchos grupos de cumbia, salsa y pop que destacaron a nivel de gestión estratégica, de comunicación musical y creación. Muchas agrupaciones locales ya están haciendo una gestión responsable, pensada, con una estrategia, objetivos y procesos como se hace en los países más desarrollados. Por ejemplo, lo que hizo Grupo 5 en el Estadio de San Marcos”, comenta Fernández.

De otro lado, Javier Vásquez, Jefe de Programación de Radio Panamericana, detalla: “En cuanto a lo más destacado en salsa están Jeinson Manuel con ‘Manos de tijeras’. En cumbia, Azucena Calvay se fortaleció muchísimo. En lo urbano no tenemos valores resaltables, solamente algunos virales. En cumbia lo que más sonó fue ‘Amor vuelve’ del Grupo 5 con Eddie Herrera”.

Reencuentros

Fue, además, un año de reencuentros, nostalgia y nuevos comienzos. Al cumplir un cuarto de siglo, los integrantes de la icónica banda peruana, Torbellino, se juntaron para ofrecer un espectáculo de pura pasión, fuego y agradecimiento de parte de sus integrantes para sus fans. El line up original de La Liga del Sueño también se reunió a 25 años del lanzamiento de su disco más popular, “Mundo cachina”. Y, Christian Meier, luego de estrenar “He vuelto a casa” [el primer material totalmente nuevo que el cantante publicó en 20 años], inició una gira de conciertos. Fue reencuentro con su más grande amor: la música.

Orgullo peruano

De otro lado, El DJ ayacuchano Kayfex y el director de arte Gustavo Ramírez nos llenaron de orgullo, al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor diseño de empaque” con su disco “Atipanakuy Deluxe”.

Cabe destacar que Tony y su mamá, Mimy Succar, fueron nominados a los Premios Grammy 2024, en la categoría Mejor Álbum Musical por su disco “Mimy & Tony”. La gala de premiación se realizará el próximo 4 de febrero.

Grandes ausencias

En noticias menos gratas, el cantante de cumbia Abelardo Gutiérrez Alanya, el querido y popular Tongo, falleció a los 65 años; al igual que la Princesita Mily, exintegrante de Pintura Roja. El bolero también perdió a uno de sus representantes más importantes: Iván Cruz, conocido popularmente como el ‘Rey del bolero’, falleció a los 77 años.

A escala global lamentamos la partida de la reina del rock and roll, Tina Turner, a los 83 años. El popular cantante colombiano conocido como ‘El macho de América’, Lisandro Meza, la irlandesa Sinéad O’ Connor, y el icónico artista de salón Tony Bennett también dejaron un profundo vacío y luto en el pentagrama musical.

Lisandro Meza falleció el sábado 23 de diciembre, a los 86 años de edad. (Foto: EFE).

PROYECCIONES

Pese a los baches registrados este año, el 2024 se vislumbra como un año con más conciertos de artistas de primer nivel.

Ricky Martin presentará su espectáculo “Ricky Martin Sinfónico” el 19 de enero en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. El artista puertorriqueño hará un repaso a sus cuatro décadas de carrera. Mientras que Don Omar y Ozuna se unirán en el festival Ritual, el próximo 3 de febrero en la Universidad Mayor de San Marcos, con la participación de varios artistas. Morrissey, líder de la banda The Smiths, como parte de su tour 40 Years of Morrissey, se presentará el 8 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Asimismo, la estrella mexicana, Luis Miguel, encenderá con su sol reluciente el escenario del Estadio Nacional, el próximo 24 de febrero. Laura Pausini hará lo propio el 6 de marzo en la explanada UNALM. El 5 de marzo, el español Raphael, como parte de la gira promocional de su nuevo álbum “Victoria” cantará en el Círculo Militar de Jesús María.

Los Jonas Brothers regresarán el 8 de marzo para celebrar cinco álbumes de estudio en el Estadio Nacional de Lima. Y Blink-182, la banda estadounidense de punk-rock, promete un show enérgico el 12 de marzo en el Estadio de San Marcos.

En marzo también llegará Sam Smith. El artista británico se presentará el 20 en el Estadio Nacional. Y Megadeth, la banda de thrash metal, ofrecerá un espectáculo épico el 6 de abril en el Arena 1 Costa Verde. Mientras que los días 5, 6 y 7 de abril, Grupo 5 hará retumbar los muros del Estadio Nacional con tres megaeventos que amenazan con hacer historia en nuestro país.

De otro lado, la cantante colombiana Karol G regresa al Perú para ofrecer dos presentaciones en el Estadio nacional, los días 12 y 13 de abril como parte de su gira Mañana será bonito Tour. Mon Laferte también cantará en Lima el 16 de abril del próximo año. El 17 del mismo mes. Maná ofrecerá un show en vivo en el Estadio Nacional.

El próximo año también llegará a nuestro país, el Ultra Perú. El festival se realizará Los días 20 y 21 de abril en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, confirmó su regreso a nuestro país, este 26 de mayo, como parte de su gira internacional Faith in The Future World Tour.