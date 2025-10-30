La banda británica James presentará su más reciente álbum 'Yummy’, además de sus grandes éxitos, en el Veltrac Music Festival (VMF) que se realizará el 9 de noviembre en Costa 21, en Lima.

Según trascendió, entre las canciones que interpretará la banda se destacan temas como “Say Something”, “Born of Frustration”, “Tomorrow”, “Sometimes”, “Laid”, “Getting Away With It (All Messed Up)”, “Ring the Bells” y “She’s a Star”, entre otros.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre polémica de su hermana

El VMF también contará con la participación del grupo colombiano Bomba Estéreo, el artista argentino de trap Dillom, el trío bielorruso de post-punk y cold wave Molchat Doma, y la legendaria banda escocesa Primal Scream.

Además, se presentarán Santiago Motorizado con su proyecto solista, la cantante e influencer argentina Yami Safdie, la mexicana Bratty, el chileno Rubio y el grupo peruano Plastical People.

El festival contará con el Veltrac Village, un espacio destinado a marcas y emprendimientos independientes, donde los productores podrán postularse hasta el 2 de noviembre para participar en la zona de diseño, arte o feria de vinilos.

Las entradas para el VMF están a la venta en Teleticket desde los S/ 260. El evento está abierto para mayores de 10 años, y los niños de 10 a 14 años podrán asistir gratis acompañados de uno de sus padres.

VIDEO RECOMENDADO