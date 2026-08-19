La banda sostuvo que esta iniciativa de Netflix no solo causa confusión entre el público, sino que también podrían desplazarlos del mercado | Foto: Instagram (@demonhunter)
La banda sostuvo que esta iniciativa de Netflix no solo causa confusión entre el público, sino que también podrían desplazarlos del mercado | Foto: Instagram (@demonhunter)
Por Redacción EC

Demon Hunter, banda estadounidense de metal cristiano, presentó una demanda ante un tribunal de California contra Netflix por el uso no autorizado de la marca ‘K-Pop Demon Hunters’, alegando que el proyecto de animación perjudica su control comercial y genera confusión entre los consumidores.

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