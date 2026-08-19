Demon Hunter, banda estadounidense de metal cristiano, presentó una demanda ante un tribunal de California contra Netflix por el uso no autorizado de la marca ‘K-Pop Demon Hunters’, alegando que el proyecto de animación perjudica su control comercial y genera confusión entre los consumidores.

El conflicto legal escaló tras el anuncio de una gira mundial de conciertos de ‘KPop Demon Hunters’ en mayo pasado, iniciativa que los músicos consideran una apropiación indebida de su identidad originaria.

'Golden' se impuso en la categoría de Mejor Canción Original de los Oscar| (Foto: @TheAcademy / X)

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Según la denuncia presentada por Hyde Lane, corporación que representa al grupo fundado por Don Clark y Ryan Clark en el año 2000, los proyectos derivados de la plataforma de contenidos en Internet llevan al público a interpretar que la banda está afiliada o patrocinada por el gigante del entretenimiento.

En el recurso judicial, los demandantes expresaron que la multinacional no posee atribuciones para emplear la denominación en sus productos.

“En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo y productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH”, sostuvieron en el documento formal.

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La producción de animación, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se estrenó el 20 de junio del año pasado y se posicionó como la película más vista en la historia de la plataforma, acumulando galardones internacionales como dos premios Óscar a mejor película de animación y mejor canción original.

A pesar del éxito del filme y del anuncio de una secuela programada para 2029, la banda religiosa sostiene que la magnitud de este fenómeno cultural amenaza con opacar su presencia en el mercado musical.

*Con información de EFE