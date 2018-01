Banda española de fusión Patax ofrecerá dos conciertos en Lima

El sonido de Patax tiene de flamenco y rumba, de afro beat, funk y soul, de rock y jazz. Es la expresión explosiva de una nueva generación de músicos que no cree en límites ni fronteras y lo dice todo con sus manos y tacones poderosos.

Jorge Pérez González es el creador y la mente detrás de cada composición y arreglo, y como su música, es enérgico y frontal. Un día puede tocar en solitario, otro en quinteto y al siguiente armar una banda de 20 músicos. Lo mismo dicta un taller de batería o cajón como rinde homenaje a Michael Jackson en su extraordinario CD "Patax plays Michael" (2015), luego de haberse lanzado con una performance de percusión sobre nalgas llamado "Bottom percussion", que se volvió viral en You Tube y obtuvo millones de visitas en el 2013. Cada proyecto suyo ha deslumbrado en la escena musical.

Patax nació en el 2008. Para entonces, Pérez ya había alternado con los mejores músicos y brillaba con luz propia. Había viajado a Cuba para sumergirse en la música afrocubana y obtenido una beca en Berklee, donde músicos como Danilo Pérez, Joe Lovano y John Patitucci lo seleccionaron para el programa élite de la escuela. Duende le sobra a este músico que vuelve a Lima para cerrar con la fuerza de Patax el Festival Flamenco y Punto.

— Transcurrido el tiempo y luego de tantos logros, ¿qué significa Patax para ti?

Patax es mi proyecto vital, un reto, una apuesta, una empresa y también un modo de vida. Yo vivo de mis inventos musicales y mis inventos musicales están todos bajo el nombre de Patax. A veces somos una banda grande, a veces una pequeña, a veces un video tocando percusiones curiosas y a veces un solo de cajón. Todo eso es Patax. Con tal de que lo haga yo, me lo invente yo y tenga mi aprobación, tiene el sello de Patax.

— ¿Cómo describirías el sonido de la banda y cómo funciona? ¿Los miembros son estables o el formato cambia de acuerdo a cada proyecto?

Patax somos un equipo de gente que he ido reuniendo por sus cualidades musicales, artísticas, personales y humanas. A veces necesito una banda de 12 personas, a veces un trío, a veces un formato más flamenco como el que traemos ahora a Latinoamérica o más funky, pero todos los músicos pertenecen a una plantilla de gente con la que habitualmente trabajo.

— Inevitable es mencionar las "nalgadas percusivas" por las que fuiste etiquetado de sexista a pesar de que las nalgas pertenecían a personas de ambos sexos. Ignorando las críticas, perseveraste en la propuesta aumentando el número de nalgas en tus performances ¿Fue un gesto desafiante al sistema o un verdadero reto musical?

Francamente eso fue una ironía hacia el sistema y hacia el 'business' musical. Me parece que las grandes compañías y los grandes artistas de pop utilizan contenidos sexuales de forma muy grotesca y muy explícita sin justificación alguna, simplemente por vender, entonces lo que quería era demostrar que alguien con un poquito más de rigor intelectual o más pudor podía encontrarle una justificación a utilizar los culos, una justificación de verdad, inteligente, de forma que hiciera escándalo, hiciera bulla y llamara la atención pero nadie te pudiera decir que no estaba bien justificada la presencia de traseros. Y qué mejor que tocar encima de ellos para justificarlos.

— ¿Trabajas en solitario las composiciones y arreglos o haces equipo con algún músico?

Tanto las composiciones como los arreglos los hago yo solo. Para bien o para mal. Tengo músicos en la banda que son todos tremendos músicos con tremendas ideas y seguro que hacer una cosa más cooperativa daría resultados interesantes pero la ventaja de no depender de nadie más es que haces las cosas cuando quieres y al ritmo que quieres. Cada decisión no tiene que ser consensuada y eso en general aumenta mucho la productividad. Por mal que suene, yo creo que en cosas creativas las dictaduras suelen ser más productivas y más prácticas.

— Alguna vez se ha dicho que el público menos entendido es más abierto a las nuevas propuestas musicales. ¿Crees que es cierto o es un pretexto para exploraciones musicales menos exigentes?

Sí, la verdad es que públicos menos preparados son más fáciles, públicos más recorridos pueden ser críticos… o públicos más complicados. Lo de los críticos es un tema aparte, la experiencia que he tenido es que los críticos –y no significa que todos los críticos del mundo sean así– son una especie peculiar, no sé si hay una frustración o qué, pero la figura del crítico casi nunca me parece acorde con la objetividad. Volviendo a lo del público, pues sí, un público menos preparado es más fácil de engañar y… convencer.

— ¿Cómo ves el panorama musical actual y cómo imaginas a Patax de aquí en adelante?

Creo que lo que se conoce como el panorama musical actual no es música ni es nada. Es un desastre. Se han ido depurando las herramientas con las que se engancha a la gente para comprar, a la gente sin información y sin formación musical que es el 99% de la población. Yo creo que no hemos tenido una época peor para la música que la de ahora, pero siempre hay una resistencia minoritaria e intrascendente para los números, las ventas y las grandes cifras que es muy interesante. Hay mucha gente haciendo cosas muy valiosas, muy potentes y con mucho valor artístico, gente que sí tiene preparación y ha mamado de todo lo valioso que ha habido antes, pero por desgracia se vende más Coca Cola que un brebaje de las montañas de Nepal.

​Lugar: Auditorio Icpna Miraflores.

Dirección: Av. Angamos Oeste 120.

Fechas y hora: 25 y 26 de enero, 8 p.m.

Entradas: Joinnus.