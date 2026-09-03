La agrupación nacional se presentará el 9 de octubre en Ciudad de México e incluirá una fecha previa en el local Sargento Pimienta de Barranco | Foto: Difusión
La agrupación nacional se presentará el 9 de octubre en Ciudad de México e incluirá una fecha previa en el local Sargento Pimienta de Barranco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana Inzul ofrecerá su primer concierto en Ciudad de México el próximo 9 de octubre, fecha en la que compartirá escenario con los artistas invitados Vincez, Kaeve, Tailus y Andry Kiddos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.