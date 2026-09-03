La banda peruana Inzul ofrecerá su primer concierto en Ciudad de México el próximo 9 de octubre, fecha en la que compartirá escenario con los artistas invitados Vincez, Kaeve, Tailus y Andry Kiddos.

La llegada del grupo a territorio mexicano responde a la presencia de seguidores en dicho país. Antes de su viaje, la agrupación realizará una presentación previa en el local Sargento Pimienta de Barranco, en Lima, junto a las bandas Red Cadillac, Coco Sáenz y Tornasol, con entradas a la venta en Joinnus.

Como antecedente a estas presentaciones, la banda encabezó el pasado sábado 8 de agosto un festival gratuito al aire libre en la Plaza Santa Rosa de Lima, evento que reunió a más de 2.500 asistentes.

La actividad contó con el apoyo de la Municipalidad de Lima y APDAYC, además de la participación de artistas como Dave Hurtts y Cris Marcelo.

Según la agrupación, esta iniciativa buscó acercar la música a la comunidad y promover el uso de los espacios públicos para la difusión cultural.

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