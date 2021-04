La banda de rock peruano The Amixers estrena “Femme Fatale”, su sencillo debut creado antes de la pandemia e inspirado en cómo era la vida nocturna en el Centro de Lima, cuando no había distanciamiento social y el uso de mascarillas no era necesario.

Creada en 2019, la agrupación nacional está conformada por Giovanni Tazza (voz y guitarra), Danny León (guitarra), Walter Yataco (bajo) y Alejandro Bendezú (batería).

“Femme Fatale” fue compuesto por Giovanni Tazza y su primo Sócrates Uribe. Este último actualmente tiene una carrera como solista y ya no forma parte de la banda. Guillermo Sarria es el responsable de la producción.

“El tema lo compuse junto a mi primo Sócrates. Lo armamos como para ver qué onda salía con la canción y nos gustó tanto que se presentó una tocada en la Escuela de Bellas Artes y la cantamos, así, sin que esté terminada. Bryan Aguilar nos acompañó en los teclados”, narra Tazza.

“Está inspirado en nuestras salidas de los jueves, viernes y sábados entre amigos por el Centro de Lima. En esos encuentros de paseo en los que siempre uno podía encontrar alguna persona que le guste. La canción habla un poco de eso, de un muchacho que está en una discoteca y se cruza con una presencia que lo sobrepasa, esa cuestión de admiración, pero a la vez es una especie de juego, de seducción”, añade el músico sobre su creación.

“Femme Fatale” es el primer sencillo del disco en el que trabaja el grupo, cuya salida se retrasó debido a la pandemia por el COVID-19.

“La pandemia frustró varias cosas que habíamos pensado hacer, como conciertos y presentaciones en vivo. Sin embargo, aprovechando que la gente está en sus casas, descubriendo nuevos grupos o escuchando la música que más les gusta, hemos decidido compartir nuestro tema. La salida del disco todavía no tiene fecha”, aclara Tazza.

La canción también incluye un videocollage, el cual puedes ver a continuación:

“Femme Fatale” está disponible en las principales plataformas de streaming.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

“The Flaming Lips” realiza concierto en burbujas gigantes para mantener distanciamiento social

"The Flaming Lips" realiza concierto en burbujas gigantes para mantener distanciamiento social