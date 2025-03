A los maestros de primaria no debe de gustarles mucho el nombre de esta agrupación. Bandalos Chinos (así, con B larga y sin tilde, aunque el autocorrector quiera decirnos lo contrario) se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del indie pop argentino de los últimos años. Y ahora están a punto de lanzar su quinto álbum de estudio, “Vándalos”, que desde su nombre ya muestra una declaración de intenciones.

“Que el título tenga la palabra Vándalos bien escrita podría ser una señal de madurez. Ya aprendimos a escribir, ya somos una banda más madura”, dice entre risas Goyo Degano, el líder de la banda. “A la vez hay una búsqueda por reinventarnos, es un disco medio bisagra, que juega a ser otra banda. Poco a poco le estamos encontrando nuevas capas al concepto del álbum. Primero vino la música y luego el chamuyo”, agrega.

Además del lanzamiento de “Vándalos”, Bandalos Chinos acaba de confirmar su regreso a Lima para reencontrarse con sus fans. Aquí Degano cuenta más detalles.

–En “El Big Blue” (2022) ya se sentía mayor presencia de sintetizadores, pero en “Vándalos” parecen adquirir total protagonismo. ¿Ha sido un cambio intencional o más bien natural?

Sí, ha sido intencional, buscado, un poco de todo. Nosotros veníamos de hacer tres discos con Adán Jodorowsky como productor y en el mismo estudio, así que decidimos cambiar de productor y de estudio, todo con el afán de reinventarnos musicalmente. Tampoco es que estamos descubriendo la pólvora, es simplemente algo nuevo para nosotros, una nueva etapa. Y sí, fue deliberado. Buscamos otro productor, un pibe joven, Fermín Ugarte, al que conocemos por su música. Él es productor de Dillom, un pibe con mucha cabeza. Y nosotros fuimos a buscar un nuevo sonido, una nueva manera de encarar nuestra música, la composición, para llegar a un lugar nuevo.

–El primer single, “El Ritmo”, tiene toda esa cosa bailable, muy física, incluso en el videoclip con Peter Lanzani.

Nosotros veníamos de tres años de silencio discográfico, así que decidimos salir con ese sencillo que es el menos Bandalos Chinos. Era lo más disruptivo para nosotros, una canción medio amorfa, que no tiene esa cuestión de intro, estrofa, puente, estribillo. Es algo más trabajado desde el ‘look’, desde una búsqueda más electrónica, con un instrumental que dura dos minutos y medio. Hubo allí una intención de sorprender. Y el video, que fue propuesta del director Tomás Terzano, acompaña muy bien la canción con este falso gurú que interpreta Peter Lanzani. Al final terminan adorando el dinero, les cae lana del cielo.

–Y en el video de “Comando Juntar”, el segundo single, ¿por qué tanta violencia?

[Risas] En realidad es una sátira. La intención es que tuviera un toque humorístico, que en algún punto causara risa. Aborda el hecho de que el trabajo en equipo siempre implica un poco renunciar a una idea propia, y al querer matarte. Yo pienso que mi idea es mejor y vos no me vas a convencer. Ese intercambio que se da a la hora de trabajar colectivamente lo quisimos trasladar a un tono de ironía y de juego, para reírnos de nosotros mismos también. Es una canción que habla también de una ruptura a nivel de amistad.

–¿“Revelación II” es una reflexión sobre su propia fama o devenir artístico?

Sí, recontra. Tiene una frase que dice “no éramos tan importantes ni originales”, que un poco habla de eso. Es como el recorrido que tenemos nosotros como músicos, como banda, y entendiendo que los altos y los bajos son parte de una carrera. No se puede estar todo el tiempo ahí surfeando la ola arriba de todo. Entonces sí, hay algo como de nuestra experiencia a la hora de recorrer el mundo con nuestras canciones.

–El video de esa canción es interesante: muy cinematográfico, en blanco y negro, con gran presencia de la ciudad. Y de pronto entra en la locura de la Inteligencia Artificial.

Eso también lo conversamos, nos pareció interesante trabajar con Inteligencia Artificial, probar tecnologías nuevas, que es el juego de hoy de Internet, es la novedad. Creo que conceptualmente acompaña bien al disco, que habla de que no te reconocés, que no sos tan importante. Y en algún punto del video la IA modifica levemente nuestras caras: somos nosotros pero no somos nosotros. Entonces termina potenciando el mensaje que tiene la canción, tiene como peso, algo interesante a nivel conceptual más allá de la IA per se, que en el fondo es una herramienta más, como puede ser el autotune o la guitarra.

–Sé que también están trabajando en la renovación total de sus shows. ¿Eso incluye lo que se verá en Lima también?

Es 100% lo que se verá en Perú. Ahora estamos terminando la etapa del Big Blue Tour y la idea es hacer borrón y cuenta nueva. Armar un show completamente nuevo, con todos nuestros clásicos, obviamente, pero sumando el concepto y la estética de este nuevo disco. Seguramente entren canciones que durante el Big Blue Tour tocamos poco, seguramente salgan canciones que durante el Big Blue Tour tocamos mucho. Pero sí, estamos trabajando con Tomás Terzano en un diseño nuevo, en una propuesta estética integral que a nosotros nos motive y nos divierta y nos desafíe. Y que eso se traduzca en el público.

–¿Sientes que están en su mejor momento?

Sin duda, sin duda. Yo me siento en la cresta de la ola. Me siento con el recorrido y los años de aprendizaje necesarios para salir con este tour a conquistar nuevas ciudades, nuevos países, a llegar a nuevo público. Confiamos en nuestra intuición, en el trabajo de Fermín, que hizo un gran aporte para que lleguemos a esta música que ahora nos representa y que vamos a salir a defender con uñas y dientes. Está buenísimo porque yo me siento en mi mejor momento, y eso es lindo.

