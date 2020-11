El icónico fotógrafo del rock & roll, Baron Wolman, falleció el 2 de noviembre a los 83 años, según confirmó su representante Dianne Duenzl, quien detalló que quien fuese el primer camarógrafo y una leyenda dentro de la conocida revista Rolling Stone había luchando durante un año contra una esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Siempre con una Nikon en la mano, Baron Wolman inició en la fotografía durante la década de los 60, cuando se enlistó en el Ejército y decidió retratar el muro de Berlín a través de su lente.

Años más tarde, en 1967, su buen amigo y periodista Jann Wenner, de entonces 21 años, lo invitó a formar parte de su proyecto personal: una revista impresa revolucionaria que pondría en portada a los íconos del rock llamada ‘Rolling Stone’.

“La oportunidad de ser parte de los primeros días de Rolling Stone surgió de la nada. No sabía en qué estaba de acuerdo cuando Jann me pidió que me uniera al equipo original como fotógrafo. Resultó ser el ajuste perfecto. Liberó las fuerzas creativas latentes como fotógrafo que no sabía que tenía, y trabajar con la revista llegó a definir mi carrera", contó en una oportunidad Wolman al staff del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Baron Wolman fotografió a color a Janis Joplin, capturó la esencia de Jimi Hendrix, retrató bandas como The Who y The Rolling Stones, Jimmy Page le confesó que tenía una de sus fotos colgada en la pared de su casa y cubrió el famoso festival de ‘Woodstock’.

Conversaciones con leyendas del rock

A través de la fotografía, Baron Wolman conoció de cerca a diferentes personalidades musicales con las que compartió conversaciones rápidas, tardes de té y hasta conciertos privados.

Hace ocho años le contó al diario El País que en el 2010 había conocido a Jimmy Page, guitarrista de la banda Led Zeppelin, y entabló una conversación sobre una fotografía en particular. Y es que en 1977, después de un concierto que ofreció la banda en el coliseo de Oakland, Wolman captó las ocho guitarras que Page había usado ese día. “¡Tengo esa foto en grande en mi casa!”, le dijo el afamado guitarrista cuando se enteró que él fue quién tomó la foto.

El día que conoció a Pete Townshend, guitarrista de The Who, logró preguntarle por qué siempre rompía sus guitarras, a lo que el músico le respondió “Algún día prueba con tu cámara”. Y así lo hizo. “Lancé mi cámara contra el suelo en uno de sus conciertos. No repito”, confesó entre risas para el diario español.

A Tina Turner la fotografió para la portada número dos de la revista. “El escenario tenía solo un metro de altura y la pequeña mesa redonda en la que estaba sentado estaba tan cerca de Ike, Tina y los Ikettes que podía ver las gotas de sudor en sus cuellos y rostros", narró Wolman sobre aquella foto.

Sin embargo, su anécdota favorita es la que tuvo con la fallecida Janis Joplin, cuando la cantante le dio lo que él llamó ‘un concierto para uno’. Según relató el fotógrafo, tenía por encargo realizarle un reportaje gráfico a la artista durante una de sus presentaciones, pero no logró asistir a la actuación. Fue entonces cuando se comunicó con Joplin y la invitó a su estudio que quedaba en Haight-Ashbury, San Francisco.

“Decoré mi salón como si fuera un escenario, con las luces y el micrófono. Se metió tanto en el papel que me dio un concierto privado. Fue maravilloso", dijo con emoción al recordar la inolvidable experiencia.

Revista ‘Rags’ la ‘Rolling Stone’ de la moda

En el año 1970 Baron Wolman decidió retirarse de ‘Rolling Stone' y crear su propia revista. Fue así como creó ‘Rags’, una revista de modas considerada como la ‘Rolling Stone’ de la moda.

Wolman se dedicaba a capturar la moda que se veía en la calle, que le resultaba mucho más llamativa que la que había en los almacenes y tiendas de ropa. ‘Rags’ tuvo 13 entregas.

Tiempo después aprendió y desarrolló técnicas de planos aéreos que le fueron útiles a la hora de publicar los libros California From the Air: The Golden Coast yThe Holy Land: Israel From the Air.

Baron continuó con su carrera de fotógrafo y publicista hasta que la enfermedad de ELA lo atacó. Las fotos que tomó para ‘Rolling Stone’ se encuentran exhibidas en el Salón de la Fama del Rock & Roll desde el 18 de octubre del 2020. El artista fue invitado a la inauguración, sin embargo, no asistió por la pandemia y su estado de salud.

Dos meses antes de fallecer, Baron Wolman publicó en su cuenta de Facebook una despedida pública para sus seguidores. “Así como el sol se pone sobre el Pacífico, así también, está a punto de ponerse sobre mi vida. Algunos de ustedes saben que hace un año me dieron el diagnóstico formal de ELA (Enfermedad de Lou Gehrig), una enfermedad para la que no hay cura. Es triste decir que ahora estoy en la carrera final hasta el final”, fueron sus palabras finales.

