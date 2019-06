Barrio Latino 2019: reggaetón nuevo y 'old school', juntos en el festival | VIDEOS

El reggaetón ‘old school’, del tipo que se escuchaba a mediados del 2005, empezó a sonar en el Centro Cultural Lima, en Chorrillos, cuando el cantante estadounidense Yomo salió a escena en la cuarta edición de Barrio Latino. A él, se unieron otros intérpretes del género urbano en un concierto que duró por doce horas consecutivas.



Yomo cantó los éxitos de sus inicios, como los recordados "Gangsta zone" y “Mayor que yo”, y algunos de sus más recientes colecciones. Aunque la presentación tenía una hora de retraso no pareció molestar a los asistentes. Antes de irse, el intérprete urbano agradeció al público peruano por recibirlo siempre con los brazos abiertos. “Ustedes me han apoyado desde que inicié en el 2005, comentó el cantante. “Gracias por apoyar el género urbano, sin ustedes no habría Karol G ni J Balvin”, agregó.



Entre cada cambio de artista, los Djs fueron quienes hicieron la fiesta. Uno de ellos fue el peruano Peligro que hizo bailar a las 20 mil personas que se reunieron en el Centro Cultural Lima para escuchar lo mejor del género urbano.



Los puertorriqueños Alexis y Fido continuaron con el show. Los veteranos del reggaetón interpretaron "5 Letras", uno de sus clásicos; y "Una en un millón", una de sus nuevas canciones; y entre otras más. Después de esa presentación, fue el turno de Noriel, quien interpretó el éxito que tiene junto a Leslie Grace "Duro y Suave" y otros singles.



ESTELARES

La ronda de los estelares inició con Becky G. Su Dj inició la fiesta con un mix de Beyoncé, armando el ambiente, hasta que apareció la cantante de origen latino con "Booty", tema que tiene a dúo con el español C. Tangana.

Becky G puso a bailar a todos los asistentes con "Mayores", "Dura" y "Cuando te besé". El espectáculo de la joven cantante fue corto, y quizás muchos de sus fans quedaron con ganas de más, pero cumplió. La puesta en escena fue diferente a las primeras presentaciones y marcó un inicio para los estelares.

Concluyó su show con "La respuesta", tema a dúo con Maluma, y "Sin Pijama", canción que tiene con Natti Natasha.

Becky G en Barrio Latino 2019. (Video: El Comercio)

Continuaron con el show Manuel y Julian Turizo. Ellos le pusieron la ronda romántica al Barrio Latino 2019 con los temas "Desconocidos" y "Culpables". Valentino, invitado especial de Nicky Jam se presentó tras la performance de los colombianos.

Nicky Jam fue otra de las estrellas que decidió mezclar el reggaetón 'old school' y sus recientes éxitos. Por ejemplo, interpretó canciones famosas a inicios del 2000, cuando su carrera iniciaba junto a Daddy Yankee. El público bailó y coreó el tema "Yo no soy tu marido".

La canción "X" que tiene junto a J Balvin no pudo faltar en su repertorio que duró más de una hora. Fue la presentación más larga de la noche.

Después del increíble espectáculo que realizó Nicky Jam, la valla había sido puesta muy alta para Sebastián Yatra. Sin embargo, el carisma del colombiano estuvo a la altura, y conquistó a las más de 20 mil personas que estuvieron reunidas en el Centro cultural de Chorrillos.

Sebastián Yatra interpretó canciones de su primer disco "Mantra" y su reciente álbum "Fantasía", además de temas que tiene en colaboración con diversos cantantes urbanos.

Su presentación la inició con el tema "Sutra", la continuó con "Por perro" y "Por fin te encontré". La parte romántica de su performance estuvo compuesta por "Un Año", "No hay nadie más", "Robarte un beso" y "Cristina". Este último single se lo dedicó a la actriz argentina Martina Stoessel, más conocida como Tini. "¿Dónde estás Martina", gritó antes de iniciar la canción.



Sebastián Yatra en Barrio Latino 2019. (Video: El Comercio)

La segunda parte del show, Yatra -sin camisa y con un chullo en la cabeza- interpretó "Ya no tiene novio". Para concluir su presentación en la capital interpretó -con la camiseta de la selección peruana- "Traicionera". El performance del colombiano fue una de las mejores interpretaciones de la noche.

Como mencioné líneas arriba, las presentaciones iniciaron una hora tarde, lo que hizo que recién a las 3 a.m. empezara la presentación de la peruana Daniela Darcourt ante un reducido público, que doce horas después de haber iniciado el festival lucía cansado.

La intérprete inició su presentación con su exitoso tema "Señor mentira", al que le siguió "Adiós amor", "Probablemente" y entre otras de sus canciones conocidas.

El festival Barrio Latino reunió a varios de los mejores exponentes del género urbano, que mezclaron las canciones que se solían escuchar cuando muchos estaban aún en el colegio, y con los éxitos que actualmente suenan en las emisoras de radio. Esto hizo que grandes y chicos se divirtieran por igual.