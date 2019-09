Barrio Latino 2019: Don Omar será el artista estelar del festival de reggaetón

Barrio Latino se ha convertido en el evento de reggaetón más importante del Perú. Con una edición en la primera mitad del año que tuvo como estelares a Nicky Jam, Becky G y Sebastián Yatra, el festival ha logrado, a lo largo de los años, tener carteles con artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, entre otros. Pero entre todos estos nombres pesados dentro del género urbano, había uno que estaba faltando en la lista de aquellos que han pasado por este concierto: Don Omar.

El reggaetonero puertorriqueño será el artista estelar de la quinta edición del festival, que se realizará el sábado 14 de diciembre en el estadio de la universidad San Marcos.

Don Omar volverá al Perú luego de 4 años. El "Rey" se ausentó de la música por un tiempo pero este 2019 ha sido el año de su regreso. Con canciones como "Ramayama" y "Vacilón", el puertorriqueño demostró su vigencia y ahora esos temas seguramente serán parte de lo que presente en diciembre en nuestra capital.

Si bien el silencio discográfico de Don Omar y la irrupción de otros artistas en el género urbano, hizo que se deje un poco de lado al conocido como "King of Kings", es innegable que 15 años atrás, los únicos reggaetoneros que sonaban en el Perú eran Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Zion y Lennox, Wisin y Yandel y otros pocos más.

El género no se había convertido en lo que hoy es: una tendencia global que ha hecho que hoy los festivales más importantes (Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland y más) incluyan reggaeton en sus carteles. El reggaeton y su irrupción en el mundo también ha hecho que los artistas más importantes de la industria musical busquen acercarse al público latino con feats con artistas urbanos. Allí tenemos como ejemplo a Madonna (con Maluma), Jonas Brothers (con Sebastián Yatra), Ed Sheeran (con Paulo Londra), Katy Perry (con Daddy Yankee) y muchos más.

A Don Omar no le ha tocado vivir todo eso. Su carrera fue también por el lado de la actuación en el cine (tiene varias apariciones en la saga “Rápidos y Furiosos”) y eso hizo que quizá no esté totalmente metido en la música. Desde “Danza Kuduro” (2011), que tiene más de 1000 millones de vistas en YouTube, sus temas no han sonado tanto al menos por esta parte del continente.

Por eso es que su retorno es importante. Porque ya trabaja en un nuevo disco (se llamaría “Sociedad Secreta”) que incluirá colaboraciones con Maluma, Ivy Queen, Pitbull, Nicky Jam y muchos más. Y seguramente eso, más clásicos como “Dale Don Dale”, “Salió el sol”, “Dile” y “Danza Kuduro”, serán lo que suene este 14 de diciembre en la quinta edición del festival Barrio Latino.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: 14 de diciembre del 2019

Lugar: Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Entradas en Joinnus:

Terraza: S/ 395

VIP: S/ 198

General: S/ 105