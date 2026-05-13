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El evento se realizará este miércoles 28 de mayo a las 7:30 p. m. | Foto: Difusión / Composición EC
El evento se realizará este miércoles 28 de mayo a las 7:30 p. m. | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Bartola, Marco Romero, Carlos “El Zambo” Barbieri y la agrupación Las Chincuentonas encabezarán una gala artística el miércoles 28 de mayo a las 7:30 p. m. en la peña Del Carajo, con el objetivo de celebrar los 25 años de la asociación Un Día de Esperanza.

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