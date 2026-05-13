Bartola, Marco Romero, Carlos “El Zambo” Barbieri y la agrupación Las Chincuentonas encabezarán una gala artística el miércoles 28 de mayo a las 7:30 p. m. en la peña Del Carajo, con el objetivo de celebrar los 25 años de la asociación Un Día de Esperanza.

La actividad contará también con la presencia de figuras como Yvonne Frayssinet, Marcelo Oxenford y el conductor “Choca” Mandros, quienes se sumarán a esta jornada que combina la música criolla, humor y tradición.

El costo de la entrada para el evento es de S/ 100, monto que otorga a los asistentes acceso al espectáculo y un servicio gastronómico compuesto por aperitivo, entrada y plato de fondo.

La organización precisó que la recaudación total servirá para financiar las futuras acciones de apoyo a diversas comunidades necesitadas.