“Todavía puedo pararme y dar un poquito de arte, pero cada vez es más complicado”: Bartola y por qué dice adiós a los grandes escenarios

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Todavía puedo pararme y dar un poquito de arte, pero cada vez es más complicado”: Bartola y por qué dice adiós a los grandes escenariosResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Estaba en cuarto de secundaria, tenía 15 años, cuando una tarde, en lugar de regresar a su casa en Barranco, Bartola siguió a sus amigas hasta Surco Viejo. En un parque se levantaba un escenario donde Martha Chávez, ‘La Peruanísima’, invitaba a los vecinos a participar en un concurso de canto. Ninguna de ellas había cantado antes, pero se animaron. Todas fueron eliminadas, excepto Esther Dávila Cossío, nombre real de la artista criolla. Con su interpretación de “Como una rosa roja”, conquistó al jurado y descubrió en su voz un talento que hasta entonces desconocía. Desde aquel día, jamás volvió a bajarse de un escenario.