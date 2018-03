Bebe Rexha: "Amarse a uno mismo, eso quiero inculcar a mis fans"

Bebe Rexha es una cantautora neoyorquina, de ascendencia albanesa, que mediante su música, una mezcla de electropop y R&B, quiere dar mensajes de independencia y amor propio a sus fans. Horas previas a su presentación en Lima, como parte de la gira de Katy Perry, nos concedió una entrevista.

---Tus canciones tienen un mensaje de empoderamiento para las mujeres, ¿te consideras feminista?

Sí, por supuesto que sí. Mi madre siempre me inculcó ser una mujer fuerte e independiente. Ella me enseñó a empoderar a otras. Además, siempre quiero dar ese mensaje con mi música.



---¿Crees que existe igualdad en la industria musical?

Definitivamente creo que no hay igualdad en la industria musical. Las cantantes, compositoras, todas, tenemos que dejar de ser competitivas entre nosotras, y ayudar a que otras mujer se superen. Si nos apoyamos entre nosotras haremos espacio para más mujeres.



---Has trabajado con Bruno Mars, y ahora con Katy Perry. ¿Existe alguna diferencia en ambos?

Trabajar con Bruno Mars fue genial, pero trabajar con Katy Perry… Como es una mujer y soy una gran fan de ella, ha hecho que sea la mejor gira de mi vida. Hace unos días, Katy, a mi equipo y a mí, nos invitó a cenar y fue una gran experiencia. Yo decía: "Oh, Dios mío, estoy sentada al costado de Katy Perry". No podía creerlo. Trabajar con una mujer se siente tan bien. Ella es tan amorosa, no hay competencia. Es como una hermana mayor. Es la mejor gira.



---Has compuesto música para otros artistas, ¿piensas seguir cediendo letras?

Siempre escribo canciones para mí, pero a veces al ponerles la música no suena a mí. Por eso las doy a otras artistas. Ahora, estoy enfocada en mí, en terminar mi nuevo álbum, pero siempre voy a escribir para otros y para mí. Eso es lo que soy.



---De tu último álbum "All Your Fault", cuál fue la canción más difícil de escribir?

Creo que fue "Bad Bitch", para mí fue un cierre emocional.



---Has colaborado con varios artistas, ¿hay algún latino con el que te gustaría hacer duetos en el futuro?

Me gustaría cantar con Shakira o con Maluma.



---¿Cantarías reggaetón?

Sí, claro.



---¿Alguna vez imaginaste que en un país como el Perú, que no habla tu idioma, tendrías tantos fans y te recibirían con tanto amor?

Para mí esto es increíble. Esto dice que una canción honesta cruza fronteras como el idioma. Cuando yo escribo mi música trato de ser verdadera y eso veo que eso tiene frutos.



---El Perú es un país en el que aún hay mucha desigualdad. En el aeropuerto y al hotel, te fueron a buscar mujeres peruanas, ¿cuál sería tu mensaje a todas ellas?

Amarse a uno mismo. Es una de las cosas que más quiero enseñarles a mis fans porque hay mucho odio. Creo lo más importante es amarte a ti mismo, tal cual eres.