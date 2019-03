Becky G: un repaso por sus éxitos en inglés antes de incursionar en el reggaetón

Cuando una persona 'googlea' Becky G, los dos primeros y –casi inevitables–resultados que el buscador sugiere están relacionados a los éxitos del reggaetón femenino "Mayores" (2017) y "Sin Pijama" (2018). Aunque muchos suelen pensar que la joven de 22 años inició su carrera con este género, la historia de la artista en la industria inició muchos años atrás y una faceta totalmente diferente.

De hecho, la cantante originaria de Inglewood, California, dio sus primeros pasos en la industria musical cantando en inglés. Para ser más precisos, era considerada como una joven aficionada al rap y el hip-hop. Sus primeros temas (entre el 2012 y el 2014) estuvieron 100% ligados a este género.

Becky G - "Turn the Music Up" (2012, una fusión entre el rap y sus raíces mexicanas)

Becky G - "Becky from The Block" (2013, su versión del recordado "Jenny from the Block" de JLO)

Sin embargo, no fue hasta mediados del 2014 que la artista empezó a ganarse un considerado lugar en la industria con el estreno del sencillo "Shower", cuyo videoclip supera las 300 mil millones de reproducciones en YouTube.

Un año más tarde –cuando el género urbano empezó a alcanzar mayor presencia en las plataformas digitales– Becky G colaboró con J Balvin en el tema "Can't Stop Dancing".

NUEVOS AIRES

​El 2016 fue un año crucial para la carrera de Becky G. La intérprete, muy al estilo de JLO, decidió incursionar en la música cantando en español. En agosto, ella estrenó "Sola", tema que marcaría el inició de su incursión en el género urbano.

Ella confiesa que cantar en este idioma "la sensibiliza más". "Desde chiquita me encantaba cantar en español. Tiene un sentimiento que no tiene la música en inglés. Cuando tenía 3 años mis papás ponían a Vicente Fernández y Jenni Rivera, aunque no sabía cómo era perder un amor, yo lloraba porque me hacía sentir en el corazón y mi sangre", explicó la cantante.

La artista también ha incursionado en la actuación. Su última película "A.X.L." se estrenó el año pasado. (Foto: EFE).

Bastaron un par de meses para que Becky G se diera cuenta de que había encontrado su lugar/nicho en la música. A este lanzamiento, le siguió el estreno de dos de sus más grandes temas "Mayores" (2017) y "Sin Pijama" (2018).

Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha y Bad Bunny interpretando "Dura" en los Billboard Latin Music Awards en el 2018. (Foto: AP).

VUELVE SUS INICIOS

Con una carrera más consolidada, la cantante decidió empezar el 2019 volviendo a dónde todo empezó: su música en inglés. En febrero, sorprendió a sus fanáticos con "LBD" "Little Black Dress". Una fusión entre todos los sonidos que ha probado.

"Sé que ha pasado un tiempo desde que escucharon mi música en inglés, pero finalmente regresé. Como artista solo quiero hacer cosas que realmente amo. Estoy extremadamente orgullosa de lo que vendrá y no puedo esperar para compartirlo con ustedes", escribió emocionada sobre su regreso a la música en inglés.