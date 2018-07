Becky G y Karol G: por qué "Sin pijama" terminó distanciándolas en lugar de llevarlas juntas al éxito

Si hay una canción que está sonando con fuerza en las radios, discotecas y que tiene más de 572 millones de reproducciones en YouTube, esa es "Sin Pijama", un éxito musical en la voz de Becky G y Natti Natasha pero que en un inicio iba a tener a Karol G como intérprete; sin embargo, algo pasó y hoy tiene enfrentadas a dos divas latinas.

Becky G es una de las grandes representantes del género urbano y sus temas han alcanzado gran popularidad como también recibido innumerables críticas por las letras. Este es el caso de su más reciente ‘boom’ musical el cual fue propuesto a Karol G pero algo hizo que ella rechazara la idea del dúo.

"Cuando escuché 'Sin Pijama', era un poco distinta a lo que es ahora. Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que yo soy", reveló en una reciente entrevista, tal como publica "La Vanguardia".

Y es que la letra de "Sin Pijama" resulta bastante atrevida en algunos versos y no iba acorde con cómo es y cómo se comporta Karol G. Es por esto que ella se negó a cantarla junto a Becky G, algo que terminó por distanciarlas musicalmente.

"Primero, el coro decía eso, que íbamos a fumar marihuana sin pijama y yo decía: 'No, yo canto eso y a mí no me lo cree nadie'. Yo le dije a Becky: 'Si tú no fumas marihuana, yo tampoco, entonces, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción? De pronto, la parte de la canción que decía que somos perras en la cama me parecía un poco fuerte", reveló.

Ya que "Sin Pijama" se pintaba como todo un éxito, Becky G decidió continuar con el proyecto y convocó a otra diva latina que sabe muy bien cómo ser sensual: Natti Natasha. Ella fue la encargada de interpretar la parte más polémica de la canción y la que pone a gritar a viva voz a miles en todo el mundo.

Karol G sumó miles de seguidores en Instagram y YouTube tras lanzar el video de "Sin Pijama" junto a Natti Natasha y en sus palabras "para nosotras es un buen momento de hacer esto en la música urbana. Este video nos hace sentir sexys, seguras y es un video muy divertido y también muy atrevido".

El último fin de semana, Becky G y Natti Natasha interpretaron su exitoso sencillo en el escenario de Premios Juventud 2018 dejando a más de uno sorprendido con su derroche de sensualidad y travesuras, pues la primera le dio un atrevido toque a su compañera.