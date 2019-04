Benjamin Walker: una voz que llega del sur | ENTREVISTA

Estaba en Las Vegas, pendiente de su nominación al Latin Grammy 2018 en la categoría Mejor Nuevo Artista por su disco “Brotes”, cuando Daniel Walker recibió una llamada. Era la producción del Festival de Viña del Mar que se contactaba para decirle que representaría a Chile en la sección de folclor. "Fue raro –recuerda Walker–. Yo vengo de la escena independiente chilena y la última vez que alguien de allí compitió fue en los 80".

Walker es muy crítico con el rumbo que ha tomado la cita en La Quinta Vergara. De hecho, coincide con quienes afirman que hace rato que perdió su sentido original, lo que repercute en la pérdida de importancia en la audiencia extranjera y que en su lugar de origen ya no sea referente de música nueva. "En Chile, la industria es muy precaria y la televisión ya no sale a buscar a artistas independientes, sino que abrazan al que viene de afuera", anota Walker.

Para el cantautor, hay ejemplos irrefutables que grafican lo que él define como el causante de todo: la falta de amor propio. "Mira la parrilla –señala–, fueron cinco días y solo hubo una chilena que cantó media hora, una chilena llamada Camila Gallardo que días antes tocó en el Movistar Arena ante seis mil u ocho mil personas. Congreso, una banda que es de Viña y que cumplió 50 años de vida siendo uno de los grupos más trascendentes del país, trató, pero no entró en la programación. En mi país tienes que volver con la gloria para que te acepten. Mon Laferte se tuvo que ir a México, volverse una estrella latinoamericana y allí, bueno, la invitaron. ¡Y Mon es de Viña!".

Pero no todo es culpa del festival, sostiene Walker. “Creo que el público tampoco pide que se le dé prioridad a la competencia ni exige que se transmita en un horario en el que no todos estén durmiendo. Además, los artistas tenemos que perderle el miedo a acceder al ‘mainstream’ y saber que por ello no vamos a perder la esencia”, señala.

—En escena—

La música de Walker se internacionalizó gracias a “Brotes”. No podría ser de otra forma: es un disco sincero y de una producción atinada que hace brillar las 11 canciones que lo componen y que se podrán escuchar mañana en el bar Mosto Verde de San Miguel. No obstante, el músico es consciente de que es muy probable que los medios en Chile sean esquivos a su propuesta. ¿Artistas como él están condenados al ostracismo, a hacer una carrera fuera de los medios tradicionales? El enfoque de Viña es, justamente, un reflejo de que eso podría sucederle.

"No quisiera que sea así", sostiene Walker, quien dice que no está en contra de los ritmos de moda, sino que cree firmemente que desde su tribuna debe disputar los medios masivos. "Hay gente cuyo desarrollo y realización personal se da solo a través de la TV, y nuestro oficio debe estar ahí porque todos tenemos derecho a nutrirnos culturalmente con algo más sofisticado", sentencia.

MÁS INFORMACIÓN

-Junto a Alejandro y María Laura

Lugar: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Hoy, 8:30 p.m. Entradas: Joinnus.com

-En solitario

Lugar: Mosto Verde (Av. Elmer Faucett 472, San Miguel). Mañana, 10 p.m. Ingreso: libre.