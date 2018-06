Beyoncé y Jay-Z muestran a sus gemelos en la gira "On the Run II"

La pareja más famosa del hip-hop y el R&B, Beyoncé y Jay-Z, iniciaron su gira conjunta “On the Run II”, que los llevará por varias partes del mundo.

Los cantantes y esposos sorprendieron a sus fans, en el inicio de su tour europeo, el último miércoles en la ciudad de Cardiff (Reino Unido), con imágenes familiares proyectadas en grandes pantallas, donde aparecen sus hijos: la primogénita Blue Ivy, y los gemelos Rumi y Sir Carter.

La gira incluye 18 shows en Europa y 30 en Norteamérica, y se compone de 43 canciones, entre ellas "Baby boy", "Sorry", "Formation", "Girls", "Crazy in Love", "Big Pippin", "Song Cry", "99 Problems", "Run this Town" y "Naughty Girl".

Beyoncé y Jay-Z atravesaban por una crisis matrimonial luego de que el rapero confesara haber sido infiel durante su relación, detalles que se han revelado en los últimos discos de ambos.