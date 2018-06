Beyoncé y Jay-Z lanzan un nuevo álbum como dúo | VIDEO

Jay-Z y Beyoncé han sorprendido a sus fans con el inesperado lanzamiento de una producción discográfica llamada "Everything is Love", el primer álbum colaborativo en el que ambos se presentan como un dúo llamado The Carters.

El exitoso matrimonio de artistas tiene un historial de colaboraciones amplio, pero esta es la primera vez que se presentan como una agrupación. El nuevo disco ha tomado por sorpresa a la industria musical, debido a que ninguno de los cantantes había hecho mención o anuncio alguno sobre el trabajo musical.

Las primeras noticias aparecieron este sábado cuando Beyoncé compartió en Instagram una imagen que parecía ser la portada de un álbum. La imagen actualmente suma medio millón de 'likes' y terminó siendo la carátula de su disco junto a Jay-Z.

Portada de "Everything Is Love", el nuevo álbum de Beyoncé y Jay-Z. (Foto: Instagram @beyonce) Instagram

La llegada de "Everything is Love" está acompañada del videoclip (abajo en esta nota) de "APES**T", uno de los temas del álbum. El video, dirigido por Ricky Saiz, fue grabado durante el mes pasado en el Museo del Louvre y en él se muestran diversas obras clásicas como la "Victoria de Samotracia".

Actualmente, ambos artistas se encuentran juntos de gira y se calcula que están generando ingresos de 5,5 millones de dólares por cada una de estas presentaciones. Sin lugar a dudas, se trata de una de las parejas más importantes de la industria del espectáculo.

- DATO -

Beyoncé y Jaz-Z (Shawn Corey Carter) están casados desde 2008 y son padres de tres niños: Blue Ivy Carter, Sir Carter y Rumi Carter.