Beyoncé: Su padre atribuye su éxito a su “piel más clara”

El padre de Beyoncé, Mathew Knowles, ha asegurado que el éxito de la artista en la escena musical se debe a que su herencia racial no es evidente a simple vista. Exactamente, el ex manager de la cantante dijo que ella triunfa por su “piel más clara”.

Ocurrió en el marco de la promoción de su libro “Racism: From the Eyes of a Child” (El racismo: Desde los ojos de un niño), que Mathew habló sobre la discriminación a las mujeres afros en la industria de la música.

“Cuando hablamos de mujeres negras, ¿quiénes son las que consiguen que su música suene en la radio pop? Mariah Carey, Rihanna, Nicki Minaj, mis hijas (Beyoncé y Solange)…”. A lo que el entrevistador contestó: “todas tienen la piel más clara”. “Exacto”, dijo Mathew Knowles.

Esta afirmación de Knowles ha desatado una polémica en redes sociales. Hay quienes están de acuerdo con su punto de vista sobre el "colorismo" y coinciden en que la piel clara trae ventajas. Otros, sin embargo, aseguran que el éxito de Beyoncé y las otras intérpretes no tiene que ver con su tono de piel.

Sin embargo, esta no es la única declaración sobre el color de las personas. Él mismo contó a la publicación que su madre le decía que no llevara una novia negra a su casa. “De hecho, cuando conocí a Tina, mi ex esposa (y madre de Beyoncé), pensé que era blanca. Más tarde descubrí que no lo era y que, en realidad, estaba muy en sintonía con su negritud”.

Mathew Knowles es conocido por llevar a Beyoncé a la fama cuando aún formaba parte de la girlband Destiny’s Child. Después, continuó ayudando a su hija para llegar a convertirse en la icónica artista que es hoy. Hasta que en 2011 dejaron de trabajar juntos, y desde entonces Mathew es profesor universitario y escritor.