Billboard 2018: Jennifer López estrenará "Dinero", con Cardi B y DJ Khaled

La cantante de origen boricua Jennifer López se presentará este domingo 20 de mayo en MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, para la edición 2018 de los Billboard Music Awards.

La estrella de la música estrenará su nuevo tema "Dinero", junto a Cardi B y DJ Khaled, según informó Epic Records.

"Dinero", que fue estrenado este jueves 17 de mayo en plataformas como YouTube y Spotify, está interpretado en su mayoría en inglés, pero incluye frases en español como "If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? /Stack it up like legos, quiero dinero".

La elección de sus colaboradores seguro no es casualidad. DJ Khaled es un productor pop que ha trabajado antes con Rihanna y Santana, y Cardi B es una rapera que ha irrumpido con gran fuerza en el mercado estadounidense.

Con "Dinero", ya son cuatro los sencillos que lanza Jennifer López ("El anillo", "Amor, Amor, Amor" y "Ni tú ni yo" fueron los primeros) que se incluirán en un nuevo disco aún sin fecha de lanzamiento.