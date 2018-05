Kelly Clarkson se quebró al iniciar la entrega de los premios Billboard 2018 al hablar del tiroteo en una escuela de Texas que dejó 10 muertos.

La artista, nacida en Texas, dijo que la producción de la gala le pidió iniciar la conducción con un minuto de silencio por las víctimas, pero ella ya está "cansada" de minutos de silencio que no sirven ante la ola de crímenes por armas.

"Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy tan cansada de los minutos de silencio, así que por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa, porque esto es horrible. Los padres no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. No puedo imaginar qué pasaría si un día me tocan la puerta o me llaman para decirme... Les pido eso ahora en sus casas, no más minutos de silencio, actuemos por el cambio", furon las palabras de Kelly Clarkson.

Familiares lloran la muerte de sus familiares en escuela de Texas. (Foto: AFP)

El tiroteo del viernes es el vigésimo segundo perpetrado en un centro escolar en 2018 en Estados Unidos.

El presunto autor de la matanza, Dimitrios Pagourtzis, un alumno de 17 años del mismo instituto, se entregó a la policía después de matar a sus víctimas.

Se le acusó de asesinato, un crimen por el que podría ser condenado a muerte en el estado de Texas. Sus motivaciones todavía se desconocen.