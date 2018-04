La vigésima edición de los Premios Billboard Latino se realizará la noche de este jueves en Las Vegas y contará con la presencia de las principales figuras de la música en español en la actualidad.

Los colombianos J Balvin y Shakira encabezan, con doce candidaturas cada uno, la lista de los artistas más nominados a los Billboard 2018, que se entregan en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas (en Estados Unidos).

Tú podrás seguir las incidencias de la ceremonia en vivo desde esta nota:



LOS ARTISTAS PARTICIPANTES

Este año la lista de estrellas que desfilarán por el escenario de los Billboard 2018 incluye a la estadounidense Cardi B, la artista de origen dominicano que colocó el éxito "Bodak Yellow" en el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard.

Pero la atención seguramente se centrará en los artistas que lideran las postulaciones a los premios: J Balvin, Maluma, Bad Bunny, Nicky Jam, Daddy Yankee y Ozuna, líderes de la movida urbana internacional.

Otros artistas que han confirmado su presencia en el escenario de los Latin Billboard son: Maná, Quavo, Ricky Martin, Calibre 50, Chayanne, Christian Nodal, Sebastián Yatra, David Bisbal, Reik, Farruko y los juveniles CNCO.

UN NÚMERO ESPECIAL

La estrella latina Jennifer López también tendrá una presentación especial en la entrega anual de los Premios Billboard a la Música Latina.

La cantante, que presenta el espectáculo permanente "All I Have", en el auditorio The Axis, del Hotel Planet Hollywood, en Las Vegas, es a su vez finalista de dos premios de Billboard, que serán transmitida por Telemundo desde el hotel The Venetian.

SOBRE LOS NOMINADOS

La lista de los finalistas más nominados continúa con Luis Fonsi, Daddy Yankee, Maluma y Ozuna, con diez nominaciones cada uno.

Este año, las colaboraciones musicales entre artistas de distintos idiomas y géneros marcan el momento histórico en el que la música latina traspasó todas las fronteras.

Debido a ello, el canadiense Justin Bieber, que colaboró con Luis Fonsi y Daddy Yankee en el tema "Despacito", acaparó ocho nominaciones, y la estrella estadounidense Beyoncé alcanzó siete, gracias a su colaboración con J Balvin en el tema "Mi gente".

De la misma manera, el español David Bisbal es finalista en la categoría canción regional mexicana del año junto a Christian Nodal por su colaboración en "Probablemente".

El músico francés Willy William es seis veces finalista este año, mientras Calibre 50, Christian Nodal, Nicky Jam y Romeo Santos tienen cinco nominaciones cada uno.

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Wisin y Zion & Lennox compiten por cuatro premios, mientras que el español Enrique Iglesias y el bachatero neoyorquino Prince Royce aspiran a tres premios.