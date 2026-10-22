Cantautor colombiano de Cali que combina pop y ritmos urbanos, con letras románticas y mucho carisma en el escenario.
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Mike Bahia
  • Cantautor colombiano de Cali que combina pop y ritmos urbanos, con letras románticas y mucho carisma en el escenario.
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    Cantautor colombiano de Cali que combina pop y ritmos urbanos, con letras románticas y mucho carisma en el escenario.

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    Cantautor colombiano de Cali que combina pop y ritmos urbanos, con letras románticas y mucho carisma en el escenario.

  • Cantante mexicoamericana de Los Ángeles que fusiona pop, reguetón y regional mexicano, y se consolidó como referente de la música latina actual.
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    Cantante mexicoamericana de Los Ángeles que fusiona pop, reguetón y regional mexicano, y se consolidó como referente de la música latina actual.

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    Cantante mexicoamericana de Los Ángeles que fusiona pop, reguetón y regional mexicano, y se consolidó como referente de la música latina actual.

  • Dúo de hermanas, Ashley y Hanna, nacidas en Luisiana, que lidera el pop latino con baladas como “Odio amarte” y “Perdón, perdón”.
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    Dúo de hermanas, Ashley y Hanna, nacidas en Luisiana, que lidera el pop latino con baladas como “Odio amarte” y “Perdón, perdón”.

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    Dúo de hermanas, Ashley y Hanna, nacidas en Luisiana, que lidera el pop latino con baladas como “Odio amarte” y “Perdón, perdón”.

  • Cantante y compositor colombiano de Cali que mezcla afrobeats, música urbana y pop latino. Saltó a la fama con “Ohnana” y “Uwaie”.
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    Cantante y compositor colombiano de Cali que mezcla afrobeats, música urbana y pop latino. Saltó a la fama con “Ohnana” y “Uwaie”.

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    Cantante y compositor colombiano de Cali que mezcla afrobeats, música urbana y pop latino. Saltó a la fama con “Ohnana” y “Uwaie”.

  • Dúo puertorriqueño pionero del reguetón, con más de dos décadas de trayectoria y una larga lista de éxitos en la escena urbana.
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    Dúo puertorriqueño pionero del reguetón, con más de dos décadas de trayectoria y una larga lista de éxitos en la escena urbana.

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    Dúo puertorriqueño pionero del reguetón, con más de dos décadas de trayectoria y una larga lista de éxitos en la escena urbana.

  • Primer grupo de pop latino creado por HYBE Latin America, la división latina de la agencia de BTS. Son cinco integrantes de México, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos.
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    Primer grupo de pop latino creado por HYBE Latin America, la división latina de la agencia de BTS. Son cinco integrantes de México, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos.

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    Primer grupo de pop latino creado por HYBE Latin America, la división latina de la agencia de BTS. Son cinco integrantes de México, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos.

  • Trío de hermanos de Yakima, Washington, de origen mexicano, que se aventuró en el género regional y se volvió viral siendo muy joven.
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    Trío de hermanos de Yakima, Washington, de origen mexicano, que se aventuró en el género regional y se volvió viral siendo muy joven.

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    Trío de hermanos de Yakima, Washington, de origen mexicano, que se aventuró en el género regional y se volvió viral siendo muy joven.

Por Redacción EC

La música latina se vistió de gala en la alfombra roja de Billboard 2026. Becky G, Mike Bahía, Yahritza y su Esencia, Santos Bravos, Ha*Ash, Jowell & Randy, entre otros posaron ante las cámaras en una noche que reunió el pop, el regional mexicano, el reguetón y el afrobeats. Entre sonrisas, poses y propuestas de moda para todos los gustos, cada artista dejó su sello en el desfile.

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Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
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