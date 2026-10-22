La música latina se vistió de gala en la alfombra roja de Billboard 2026. Becky G, Mike Bahía, Yahritza y su Esencia, Santos Bravos, Ha*Ash, Jowell & Randy, entre otros posaron ante las cámaras en una noche que reunió el pop, el regional mexicano, el reguetón y el afrobeats. Entre sonrisas, poses y propuestas de moda para todos los gustos, cada artista dejó su sello en el desfile.

La música latina se vistió de gala en la alfombra roja de Billboard 2026. Becky G, Mike Bahía, Yahritza y su Esencia, Santos Bravos, Ha*Ash, Jowell & Randy, entre otros posaron ante las cámaras en una noche que reunió el pop, el regional mexicano, el reguetón y el afrobeats. Entre sonrisas, poses y propuestas de moda para todos los gustos, cada artista dejó su sello en el desfile.