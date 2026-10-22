La música latina se vistió de gala en la alfombra roja de Billboard 2026. Becky G, Mike Bahía, Yahritza y su Esencia, Santos Bravos, Ha*Ash, Jowell & Randy, entre otros posaron ante las cámaras en una noche que reunió el pop, el regional mexicano, el reguetón y el afrobeats. Entre sonrisas, poses y propuestas de moda para todos los gustos, cada artista dejó su sello en el desfile.
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