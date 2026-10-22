Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con 16 presentaciones musicales, reconocimientos especiales y una noche de estrenos y homenajes. La ceremonia es la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se realizó en Miami desde el 19 de octubre.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con 16 presentaciones musicales, reconocimientos especiales y una noche de estrenos y homenajes. La ceremonia es la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se realizó en Miami desde el 19 de octubre.
Se entregarán 47 premios en categorías como pop latino, música tropical y regional mexicano. Peso Pluma encabeza la lista de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Para el público peruano habrá un atractivo extra: el peruano Alejandro Aramburú integra Santos Bravos, grupo que debuta esta noche en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina.
¿Cuándo son los Billboard 2026?
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran hoy, jueves 22 de octubre, en el James L. Knight Center de Miami. Los nominados se definieron según el desempeño en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026.
¿A qué hora son los Billboard 2026?
La gala comienza a las 7 p.m. en Perú. Antes habrá cobertura previa en vivo:
- 5 p.m.: programa previo en YouTube.
- 6 p.m.: especial de la alfombra roja
- 7 p.m.: inicio de la ceremonia.
¿Por dónde ver los Billboard 2026?
La ceremonia se transmitirá en vivo para toda América Latina, por lo que el público peruano podrá seguirla desde casa. La cobertura previa se verá también por YouTube. Los fans que quieran participar en el premio Artista de los Fans pueden votar en línea hasta las 6 p.m. (hora peruana).
¿Quiénes son los presentadores de los Billboard 2026?
La conducción está a cargo de los actores Carmen Villalobos y Javier Poza. La alfombra la conducen Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.
Todos los nominados Billboard 2026:
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
“Top Latin Album” del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- Rosalía, LUX
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción “Latin Pop” del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Maluma, “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
- Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Pop” del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, “Sonríele”
- Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
- Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM, Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
- Víctor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR</3$$ED MFKZ
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid, “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
- Beéle, BORONDO
- Jay Wheeler, La Voz Favorita
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil, Tutankamon
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing, BMI
- RSM Publishing, ASCAP
- Street Mob ENT, BMI
- Universal Music Corp., ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
VIDEO RECOMENDADO
- De parodia a fenómeno infantil: 31 Minutos agota entradas en Lima y anuncia segunda fecha
- Pitbull alista gira mundial y canciones inéditas en la nueva versión de su álbum ‘Pitcoin’
- “No dejaré que la IA me domine”: Tania Libertad y su apuesta por reinventar la música sin perder sus raíces
- Anuel AA estrenará disco de corridos como “regalo” para México: “Siento que eso tenía que pasar”
- BTS en Argentina: largas filas, hoteles llenos y mucha emoción antes de su primer concierto
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.