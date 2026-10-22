Peso Pluma lidera las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con 17 menciones, entre ellas Artista del Año. La gala se realiza hoy en Miami, a las 7 p.m.
Peso Pluma lidera las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con 17 menciones, entre ellas Artista del Año. La gala se realiza hoy en Miami, a las 7 p.m.
Por Redacción EC

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con 16 presentaciones musicales, reconocimientos especiales y una noche de estrenos y homenajes. La ceremonia es la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se realizó en Miami desde el 19 de octubre.

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