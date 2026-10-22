Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con 16 presentaciones musicales, reconocimientos especiales y una noche de estrenos y homenajes. La ceremonia es la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se realizó en Miami desde el 19 de octubre.

Se entregarán 47 premios en categorías como pop latino, música tropical y regional mexicano. Peso Pluma encabeza la lista de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Para el público peruano habrá un atractivo extra: el peruano Alejandro Aramburú integra Santos Bravos, grupo que debuta esta noche en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina.

Karol G es la mujer más nominada de la noche, con nueve candidaturas, entre ellas Artista del Año y Gira del Año. La colombiana también compite por el premio Artista de los Fans. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES

¿Cuándo son los Billboard 2026?

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran hoy, jueves 22 de octubre, en el James L. Knight Center de Miami. Los nominados se definieron según el desempeño en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026.

¿A qué hora son los Billboard 2026?

La gala comienza a las 7 p.m. en Perú. Antes habrá cobertura previa en vivo:

5 p.m.: programa previo en YouTube.

programa previo en YouTube. 6 p.m.: especial de la alfombra roja

especial de la alfombra roja 7 p.m.: inicio de la ceremonia.

¿Por dónde ver los Billboard 2026?

La ceremonia se transmitirá en vivo para toda América Latina, por lo que el público peruano podrá seguirla desde casa. La cobertura previa se verá también por YouTube. Los fans que quieran participar en el premio Artista de los Fans pueden votar en línea hasta las 6 p.m. (hora peruana).

¿Quiénes son los presentadores de los Billboard 2026?

La conducción está a cargo de los actores Carmen Villalobos y Javier Poza. La alfombra la conducen Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.

Bad Bunny suma siete nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, entre ellas Artista del Año, Gira del Año y Compositor del Año. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Todos los nominados Billboard 2026:

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “ANSIEDAD”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “ANSIEDAD”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

“Top Latin Album” del Año

Beéle, BORONDO

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Rosalía, LUX

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción “Latin Pop” del Año

Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Maluma, “BRONCEADOR”

Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”

Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

Becky G, Baraja Bendita

Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours

Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía, LUX

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee, “Sonríele”

Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió

Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM, Live at Thalia Home

Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never

Víctor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Concord

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Music VIP

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra, Redención

Junior H & Gael Valenzuela, DEPR</3$$ED MFKZ

Oscar Maydon, Rico o Muerto

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Baby Rasta & Gringo

Gente de Zona

Jowell & Randy

W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Feid, “Se Lo Juro Mor”

J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”

Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”

W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

Beéle, BORONDO

Jay Wheeler, La Voz Favorita

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil, Tutankamon

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año