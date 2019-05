Billboard Music Awards 2019: revisa los mejores y peores vestidos de la gala en Las Vegas | FOTOS

Con Kelly Clarkson como anfitriona, la noche de este miércoles 1 de mayo se realizó la entrega de los Billboard Music Awards 2019 en el MGM de Las Vegas.



La ceremonia es una de las galas más importantes de la música, ya que reúne a las principales figuras de la industria. En esta lista figuran artistas como Cardi B, Drake, Taylor Swift y Ariana Grande.



Además de los vestidos en pedrería, las mujeres optaron por looks de sastres al estilo 'tomboy'. La mayoría de los artistas masculinos escogió diferentes smoking en tonos oscuros y las prendas 'oversized' no pudieron faltar.



En la lista de los mejores vestidos aparece Taylor Swift, quien escogió un vestido en tonos lilas, fiel a la temática que ha estado presentando en sus redes sociales y en su último videoclip "ME!". En la cuota masculina, aparecen los Jonas Brothers. Ellos seleccionaron tres ternos a rayas que combinaron con colores azules y grises.

Por otro lado, en la lista de músicos que no fueron tan elogiados por sus looks destaca la 'boyband' CNCO, la cantante Halsey y Maluma, quienes diversos usuarios criticaron sus looks por el exceso de colores vibrantes.