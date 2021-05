La nueva edición de los Billboard Music Awards 2021 se llevará a cabo este domingo 23 de mayo en Microsoft Theater de Los Ángeles (Estados Unidos). Durante la gala, diversos artistas reconocidos realizarán la presentación de sus mejores éxitos.

En el evento, que premiará lo mejor de la música entre el periodo del 23 de marzo del 2020 al 3 de abril del 2021, se ha incluido -hasta el momento- más de 15 presentaciones. Aquí te dejamos los detalles.

Una de las presentaciones confirmadas para esta esperada gala es de la banda surcoreana BTS, quienes presentarán a nivel mundial su más reciente sencillo “Butter”. La canción -que está completamente en inglés- busca ser la banda sonora del verano en el hemisferio norte, según aseguraron sus integrantes en rueda de prensa.

“Butter” fue lanzado hoy junto a un videoclip que tiene una estética muy setentera. Cabe destacar que esta canción busca seguir a “Dynamite”, el cual fue su primer tema enteramente en inglés que lanzaron en agosto del año pasado, y que fue incluido en “BE”, quinto álbum de estudio de la banda que fue estrenado a finales del año pasado.

BTS presentará a nivel mundial su más reciente sencillo “Butter” en los Billboard Music Awards 2021. (Foto: BTS)

La otra novedad de la gala será la presentación de Doja Cat y SZA, quienes cantarán su más reciente colaboración “Kiss Me More” que cuenta con más de 66 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno en abril.

Este sencillo sería uno de los que estará incluido en el próximo álbum que lanzará Doja Cat, que se llamará “Planet Her”. Este contará con un con un estilo conceptual -según afirmó a Billboard- en el que los paisajes de otros mundos; tal como se aprecia en el videoclip de “Kiss Me More”.

Ambas cantantes competirán en la catgoría de “Mejor artista R&B femenino” en los Billboard Music Awards de este domingo. Aunque, Doja Cat cuenta con otras 4 nominaciones en otras categorías como “Mejor artista nuevo”, “Mejor Artista R&B”, “Mejor álbum R&B” y “Mejor canción R&B”.

Doja Cat y SZA presentarán su más reciente colaboración “Kiss Me More”. (Foto: captura de YouTube)

La noche del domingo también se presentarán los Jonas Brothers, quienes tendrán como invitado especial a Marshmallow. Ellos cantarán su más reciente colaboración “Leave Before You Love Me”.

Los Jonas Brothers no dejan de sorprender con sus colaboraciones, ya que hace unos días también revelaron su canción junto a la cantante colombiana Karol G en el tema “X” que está disponible en todas las plataformas digitales.

Los Jonas Brothers tendrán como invitado especial a Marshmallow. (Foto: Jonas Brothers)

Asimismo, Karol G se hará presente en la gala que premia lo mejor de la música. La artista colombiana cantará sus dos más recientes éxitos “Bichota” y “El Makinon”, que pertenecen a su tercer disco “KG0516”.

Poco después de lanzar su disco en marzo pasado, Karol G hizo historia en la música latina al posicionar su producción como la más exitosa de una artista de habla hispana en Spotify.

Otro de los artistas latinos que cantará en los Billboard Music Awards 2021 será el puertorriqueño Bad Bunny. Él presentará su éxito “Te Deseo Lo Mejor”, que pertenece a su último álbum “El último tour del mundo” que se lanzó en noviembre del año pasado. El cantante de 27 años trabajó en su disco durante la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia del COVID-19.

Karol G y Bad Bunny serán los latinos que se presentarán en los Billboard Music Awards 2021. (Foto: Instagram)

The Weeknd también llegará hasta el Microsoft Theater de Los Ángeles este domingo. La organización aún no ha revelado cuál será la canción que interpretará el artista en el escenario.

Pero, sí han revelado que es el segundo artista de la historia en tener tres número uno en el Billboard 100 en tres años diferentes con un solo álbum: “After Hours”. El estadounidense The Weeknd lidera la lista con 16 nominaciones en categorías importantes como “Mejor artista”, “Artista Top hot 100” y “Mejor canción R&B”.

The Weeknd lidera la lista con 16 nominaciones en los Billboard. (Foto: Getty Images)

La cantante P!nk ha sido invitada a participar de esta edición de los Billboard Music Awards, aunque no se sabe cuál será la canción con la que se presentará. Asimismo, la organización anunció -a través de redes sociales- que la estadounidense recibirá el Icon Award en honor a sus éxitos y su impacto en la música.

Hace unos días, P!nk estrenó su nuevo tema “All I Know So Far”, que fue producido por Greg Kurstin y escrito por la artista al lado de los compositores Benj Pasek y Justin Paul. Esta canción está incluida en su nuevo álbum “All I Know So Far: Setlist”, que se ha lanzado este viernes 21 de mayo en todas las plataformas digitales.

Hace unos días, P!nk estrenó su nuevo tema “All I Know So Far”. (Foto: @pink)

El dúo americano Twenty one pilots también presentará uno de sus más recientes éxitos “Shy Away” en los Billboard Music Awards 2021. Este es parte de su nuevo disco “Scales and Icy” que fue lanzado el último jueves 20 de mayo y cuenta con 11 nuevas canciones pop.

Por su parte, la estadounidense Alicia Keys rendirá tributo a su álbum “Songs in A Minor” a 20 años de su lanzamiento y cantará algunos de sus mejores éxitos. Además, Jimmy Jam y Terry Lewis junto a The Sounds of Blackness y Ann Nesby cantarán su icónica canción “Optimistic” (1991) de manera remota desde el Prince’s Paisley Park en Minneapolis.

Twenty one pilots presentará uno de sus más recientes éxitos “Shy Away”, mientras que Alicia Keys rendirá tributo a su álbum “Songs in A Minor”. (Foto: @twentyonepilots / AFP)

El trío estadounidense AJR hará su aparición en la gala con dos de sus canciones más famosas “Bang!” y “Way Less Sad”, que pertenecen al cuarto álbum independiente de la banda “OK ORCHESTRA”. Por último, estarán los cantantes DJ Khaled, H.E.R. y Migos, quienes compartirán el escenario para presentar su nueva colaboración “WE GOING CRAZY”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

10 Años de Sinfonía por el Perú