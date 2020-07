Billie Eilish, la absoluta ganadora de los últimos premios Grammy, estrenó este jueves la canción “My Future”, un tema compuesto íntegramente durante el confinamiento y acompañado de un video en el que la artista aparece representada en dibujos animados.

”Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí. (...) Pero ahora también ha adquirido muchos significados nuevos en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. Espero que todos puedan encontrar un significado”, escribió la artista en una carta dirigida a sus seguidores.

El tema, como la mayoría de la discografía de Eilish, ha sido producido por su hermano Finneas y es el primer lanzamiento de los hermanos desde que presentaran principios de este año “No Time To Die”, la banda sonora para la próxima película de James Bond que no ha podido estrenarse por el coronavirus.

A diferencia de otros temas populares de Eilish, “My Future” deja a un lado su vertiente más electrónica y apuesta por un sonido más orgánico que al inicio parece una balada a piano y hacia la mitad despierta con ritmos más próximos al R&B y una cadencia entre el funk y el jazz.

”Estoy enamorada de mi futuro, no puedo esperar para conocerla. Estoy enamorada, pero no con nadie más. Solo quiero conocerme a mí misma”, dice su letra, que refleja un momento de “crecimiento personal”, afirmó la artista.

Capaz de aunar en consenso al público y a la crítica, Eilish se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento, especialmente tras la publicación de su aclamado disco “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

En los últimos Grammy, la cantante hizo historia al ganar, con 18 años recién cumplidos, las cuatro categorías más importantes de estos premios. También fue una de las estrellas invitadas a los Oscar, donde interpretó “Yesterday” de The Beatles durante el apartado “in memoriam”, en el que se rindió homenaje a celebridades que fallecieron recientemente, como Kobe Bryant y Kirk Douglas.

