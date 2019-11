La joven artista Billie Eilish, fenómeno musical que ha irrumpido este año con fuerza en las listas de ventas de medio mundo, ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento global este jueves 13 de noviembre de un nuevo tema que llevará por título “Everything I Wanted”.

Será a las 4 de la tarde de la coste oeste en EE.UU. (1 de la madrugada del 14 de noviembre en España) cuando se dé a conocer esta canción, la primera inédita que ve la luz desde la publicación el pasado mes de marzo de su debut discográfico, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La intérprete y autora estadounidense, quien recientemente fue galardonada con el European Music Award de la cadena MTV a mejor canción por “bad guy” y artista revelación, ha estado ocupada en los últimos meses con nuevo material, según desveló en una reciente entrevista su hermano y colaborador en la composición, Finneas O’Connell.

De hecho, no hace mucho trascendió una imagen de Eilish en el estudio con la española Rosalía, lo que incendió las redes sociales ante las expectativas por el tema que han preparado juntas.

Lo que se conoce de su agenda incluye una gira internacional que arrancará en marzo en Norteamérica y pasará a partir de mayo por diferentes países de Latinoamérica.

Está previsto, además, que a partir de julio arranque su “tour” europeo con unas primeras actuaciones en el festival NOS Alive de Algês (Portugal) el día 10 y en el madrileño Mad Cool, que tendrá lugar entre el 8 y el 11.