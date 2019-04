Billie Eilish: este es el nuevo video de la cantante norteamericana

Billie Eilish se transforma de una tímida niña a monstruo de terror en su nuevo video 'You should see me in a crown', que fue publicado hace unas horas en su canal oficial de YouTube.

La animación del nuevo video de Billie Eilish corre por cuenta del artista japonés Takashi Murakami. En el clip se puede ver a la cantante convertirse en la animación de una temerosa niña a una terrorífica araña que destruye todo a su paso.

Billie Eilish es una cantante y compositora norteamericana que se hizo famosa cuando tenía 14 años con el sencillo 'Ocean Eyes' que se publicó en el 2015.

Eilish publicó su segundo tema 'Bellyache' en febrero de 2017. Un mes después estrenó la canción 'Bored' como parte del soundtrack de la serie "Trece razones por qué" de Netflix.

El tema mencionado se viralizó de inmediato y los empresarios pusieron los ojos en Billie Eilish. El primer disco en estudio de la artista se llamó 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' en el 2019.