Los músicos argentinos Charly García y Gustavo Cerati y el mexicano Alex Lora serán retratados en una serie documental que promete mostrar aspectos íntimos e inéditos de sus vidas y será emitida a partir del 11 de noviembre por National Geographic.

"BIOS. Vidas que marcaron la tuya" es un docu-reality que contará en episodios de dos horas la historia de cuatro artistas latinoamericanos. El cuarto será anunciado en las próximas semanas por el canal, que adelantó a Reuters que será brasileño.

"No nos propusimos contar la historia completa de la vida de cada uno de estos personajes, nos enfocamos en contar la persona detrás de estos personajes, a través de momentos reales de su vida y de material íntimo", dijo por teléfono a Reuters Diego Reck, Vicepresidente Ejecutivo de National Geographic Partners para América Latina.

El primer episodio se emitirá el 11 de noviembre y presentará en Argentina y el resto de América Latina -menos México- la historia de Charly García desde la formación de Sui Generis hasta la separación de Serú Girán, el nacimiento de su carrera solista con el disco "Yendo de la cama al living", su consagración con "Clics Modernos" y sus momentos más difíciles.

Ese mismo día se emitirá sólo en México el programa de Lora, que este año conmemora 50 años con su banda "El Tri", en el que el músico compartirá su visión y los lugares donde tocó que implicaron no sólo un hecho artístico sino también político, además de mostrar la resistencia que enfrentó su esposa cuando se convirtió en su representante por ser mujer.

"Con esta música yo me identifiqué, con esta música le mento la madre a lo establecido, a lo prohibido, al gobierno y a todo lo que me reprime y no me deja ser", cuenta Lora en un tráiler mientras se ve una imagen de él orinando el muro fronterizo en Tijuana, que separa Estados Unidos de México, frente a un mural que dice "También de este lado hay sueños".

El fin de semana siguiente, el programa de Lora será emitido en Argentina y el resto de la región y el de Charly García solo en México, haciendo una suerte de paralelo entre ambos.

El 25 de noviembre será el turno de Cerati, el exlíder de Soda Stéreo que murió en 2014. Reck contó que la familia aportó material íntimo nunca visto y que el episodio mostrará a su primera novia escuchando un tema inédito en casete que el músico le compuso, además de momentos emotivos de sus hijos volviendo a entrar a las casas de su infancia.

Los programas se emitirán en todo Latinoamérica y en NatGeo Mundo, que es el canal de National Geographic para el mercado hispano en Estados Unidos. Al día siguiente del estreno, estarán disponibles en las plataformas digitales del canal.

Cada episodio de la serie tendrá un "explorador" que hará entrevistas y conducirá el relato. En el caso de Charly García será la cantante mexicana Julieta Venegas; el de Cerati estará guiado por la intérprete chilena Javiera Mena; y el de Alex Lora por el periodista mexicano Arturo Hernández.

Es la primera vez que National Geographic hace una serie de este tipo para América Latina, con la que apunta a atraer a un público masivo, para lo cual se asoció con la productora argentina Underground, dirigida por Sebastián Ortega.

"Al elegir temáticas que son afines a varias generaciones, también elegimos a Underground que es una productora básicamente de entretenimientos (...) buscando ritmo, pero también buscando una forma narrativa que le sea afín a los adultos, a los jóvenes y a los que los siguen", dijo Fernando Semenzato, SVP de programación y producción del canal.

El estreno del episodio sobre el cuarto protagonista de la serie está previsto para marzo.