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Myke Towers tiene 32 años y se encuentra girando con gran éxito por España | Foto: Instagram (@bizarrap)
Myke Towers tiene 32 años y se encuentra girando con gran éxito por España | Foto: Instagram (@bizarrap)
Por Agencia EFE

El productor argentino Bizarrap estrenará una nueva sesión musical junto al puertorriqueño Myke Towers, según anunció este martes a través de sus redes sociales.

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