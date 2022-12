El productor que ha hecho historia con sus ´sessions´ llega a Perú. El DJ argentino Bizarrap ofrecerá un único concierto en Lima el 29 de abril del 2023. El público nacional, que aclamaba su presencia a través de redes sociales, podrá disfrutar –finalmente- de las mejores creaciones de ´Biza´ en vivo.

Bizarrap ha forjado su fama a través de las “BZRP Music Sessions”, donde convoca a grandes personalidades de la industria como Paulo Londra, Nathy Peluso, Nicky Jam y Cazzu. Pero, en definitiva, la colaboración que se ha robado la atención de sus seguidores es la realizada al lado del puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente.

La letra controversial escrita por el ex integrante de Calle 13 sirvió para viralizar la “BZRP Music Sessions Vol. 49″; y claro que funcionó. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de la polémica que inspiró este exitoso tema? Y ¿cómo ayudó a catapultar al estrellato a Bizarrap como uno de los mejores productores del momento?

El origen de todo

Bien es cierto que la rivalidad entre Residente y J Balvin viene desde hace algún tiempo, pero se vio intensificada gracias a un comentario emitido por el colombiano sobre el rol que cumple la Academia Latina de la Grabación en el reconocimiento del reguetón.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo Balvin en redes sociales. Asimismo, pidió a sus compañeros que no asistan a la premiación.

Residente, sin necesariamente ser mencionado por el colombiano, sintió la necesidad de responder a lo dicho por su colega. “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, señaló. También recalcó que el colombiano no podía pedir que las personas no asistan porque en dicha edición de los Latin Grammy se rendía homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ´Persona del año´.

“O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, agregó en el video que sería retirado de Instagram horas más tarde.

Pero el ataque no se detendría ahí. Residente incluso comparó al intérprete de “Qué Más Pues?” con un carrito de hot dogs. J Balvin no se resistió y publicó una imagen al lado de este puesto de comida rápida. Más que un verdadero conflicto que podría llevar a una rencilla eterna, ambos exponentes del género supieron aprovechar el momento y el productor argentino Bizarrap tomó la oportunidad para hacer algo que no tenía planeado.

La elaboración del sencillo

“Esto lo hago pa´ divertirme”. El drama entre el boricua y el colombiano sirvió de inspiración para que Bizarrap convoque a Residente a grabar en su estudio. Aunque, la verdad es que el contacto inicial se dio en otras condiciones. Durante la gala pasada de los Premios Grammy realizada en Las Vegas, el productor argentino se encontró con el artista puertorriqueño y le comentó que deseaba crear un tema de rap. “Me pareció bien porque es de los mejores raperos, de mis favoritos. Nos juntamos, hicimos el beat y yo me fui”, aseguró ´Biza´ en conversación con el streamer español Ibai.

Sin embargo, tuvo que pasar algún tiempo para que el proyecto de ambos empezara a tomar forma. “(Residente) escribió la canción y yo le había mandado un beat de 3 minutos; había alargado el beat con un tema de 9 minutos”, dijo.

Más allá de lo que el público podría pensar, el productor aclaró que no tiene que estar de acuerdo -necesariamente- con lo que el artista dice en su tema. “Siempre le dije en todo momento, que son libres de expresarse, expresar lo que sientan (...) Yo nunca le dije ‘no digas esto porque no pienso igual que vos’. (…) De las 49 (sesiones) yo no coincido con todo lo que se dice, está clarísimo”, recalcó.

La denominada ´tiradera´ hacia J Balvin se estrenó el 3 de marzo de este año y rápidamente se convirtió en viral. En ese sentido, Bizarrap confesó que no sabía que la letra que escribió el ex integrante de Calle 13 hablaba de su rivalidad con el colombiano J Balvin. “Me dijo que hablaría de la industria, de lo que está pasando hoy en día”, agregó en la entrevista.

Para sorpresa de sus seguidores, y seguramente también del propio Residente, Bizarrap refirió que no tendría ningún problema en hacer un tema junto a J Balvin. En un futuro, claro está. “Yo no le cierro las puertas a nadie, yo no estoy en contra de José”, agregó. Además, recalcó que los artistas que pasan por su estudio son libres de expresarse, aunque después deberían hacerse también cargo de sus palabras.

La repercusión en su carrera

Esta canción superó, en menos de un día, los 17 millones de visualizaciones en YouTube; lo que significa más de 700 mil reproducciones por hora. En el sencillo, Residente rapea durante casi 9 minutos y responde a todo el escándalo que se armó entre ambos por tener opiniones distintas sobre lo que sucede en la industria musical actual. “Somos diferentes, por la música yo pongo el corazón al frente”, dice el boricua en la ´session´.

Antes de que esta canción viera la luz, J Balvin trató de impedir que la colaboración se estrenara, según confesó el propio Residente. “En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra. En la canción hablo de muchas cosas que para mi son importante dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** del género urbano”, dijo al inicio de un video publicado en Instagram.

“Llamó al productor que es un chamaquito, pero este tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi disquera si yo sacaba el tema y llamaron al presidente de mi disquera para que me detuviera, por una simple tiradera que no es completamente para él”, puntualizó el rapero.

Una vez estrenado el sencillo, el “BZRP Music Sessions 49″ no dejó de recibir comentarios; incluso, estrellas de la industria musical opinaron sobre el sencillo que había sido denominada como la ´tiradera´ a J Balvin.

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, escribió Alejandro Sanz. “Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, criticó Ricardo Montaner. “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad”, agregó Sebastián Yatra. De esta manera, y pese a la gran cantidad de comentarios divididos, es indudable que el nombre de Bizarrap quedaría en la mente del público.

Después del estreno de la ´session´, ambos artistas continuaron con las ´tiraderas´ en redes sociales. Y, aunque el argentino Bizarrap ya no figura en el panorama tras el estreno de la canción, siempre será recordado como el productor que le dio el micrófono a Residente para la ´tiradera´ que se convirtió en uno de los temas más comentados del año.