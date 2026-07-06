Black Eyed Peas confirma su regreso a Perú luego de 15 años. (Foto: Instagram / @stageone_entertainment)
Black Eyed Peas confirma su regreso a Perú luego de 15 años. (Foto: Instagram / @stageone_entertainment)
Por Redacción EC

La espera terminó para los fanáticos peruanos de Black Eyed Peas. La icónica agrupación estadounidense anunció su regreso a Lima el próximo 2 de septiembre para ofrecer un concierto en Arena 1 Park, marcando su reencuentro con el público nacional luego de 15 años.

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