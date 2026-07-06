La espera terminó para los fanáticos peruanos de Black Eyed Peas. La icónica agrupación estadounidense anunció su regreso a Lima el próximo 2 de septiembre para ofrecer un concierto en Arena 1 Park, marcando su reencuentro con el público nacional luego de 15 años.

Integrado por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, el grupo llegará al país con un show que reunirá los mayores éxitos de su trayectoria. Reconocidos por revolucionar el pop, el hip hop y la música electrónica, los artistas preparan un espectáculo que combinará energía, efectos visuales y un recorrido por los temas que los convirtieron en referentes de la industria musical.

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Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de canciones que marcaron a toda una generación, entre ellas “I Gotta Feeling”, “Where Is The Love?”, “Boom Boom Pow”, “Pump It”, “Let’s Get It Started”, “Meet Me Halfway” y “Rock That Body”. Estos éxitos continúan acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con más de tres décadas de trayectoria, Black Eyed Peas ha cosechado múltiples premios internacionales, millones de discos vendidos y una sólida presencia en la escena musical mundial.

El regreso al Perú tiene un significado especial para la banda y sus seguidores. Su última presentación en Lima, realizada en 2010 ante más de 32 mil personas, quedó en el recuerdo como uno de los conciertos más memorables de la década. Ahora, quince años después, volverán a reunirse con el público peruano en una esperada jornada musical.

Además, Lima será la primera parada de su gira por Sudamérica antes de que el grupo viaje a Brasil para encabezar una nueva edición del Rock in Rio, uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa desde el 9 de julio a través de Ticketmaster. De esta manera, Black Eyed Peas marcará su regreso al país con uno de los conciertos más esperados por sus fans.