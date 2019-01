Black Label Society: banda tocará por primera vez en el Perú

El guitarrista Zakk Wylde llegará con Black Label Society para brindar su primer concierto en suelo peruano. El cantante y compositor mostrará lo mejor de su repertorio el 16 de abril en el C.C. Barranco.

Black Label Society llegará al Perú como parte de su nueva gira en Sudamérica. El tour tendrá lugar de marzo hasta abril del 2019. Zakk Wylde y su banda también tocarán en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia.

La agrupación se formó en 1998 en Los Ángeles, California. Zakk Wylde, reconocido guitarrista de fama mundial, es el rostro de la banda y llegarán al Perú para remecer Lima.

Temas como "Damn the Flood", "In This River", "Stillborn", "My Dying Time", "Queen of Sorrow" y "Blood is Thicker Than Water" han acumulado millones de descargas y transmisiones en distintas plataformas en todo el mundo.

Precios de las entradas:



Primera etapa del 21 de diciembre al 31 de enero

Zona Black Label S/ 208

Zona Berserkers S/ 144



Segunda etapa del 01 de febrero al 31 de marzo

Zona Black Label S/234

Zona Berserkers S/ 162



Tercera etapa del 01 de abril hasta el dia del show

Zona Black Label S/ 260

Zona Berserkers S/180

Puntos de venta físicos desde 02 de enero:



- Tienda Xtremo: Galerías Brasil Tda. 55B

- Crypto Bar Metal: Av. Arequipa 1911

- Moving Sound: Gallerias Brasil Tda. 61B

- Rivera Tattoo: Cantuarias 140 Tda. 12